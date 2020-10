This Is Us saison 5 : Les Pearson face à la pandémie (promo)

Découvrez la promo de la saison 5 de This Is Us avec la famille Pearson qui fera face à la pandémie.

Une promo pour la saison 5 de This Is Us a été dévoilée par NBC. La série est parmi les premières grosses séries de Networks à revenir alors que la pandémie de coronavirus est loin d’être terminée. On peut donc ici avoir un premier aperçu de la série qui revient dans moins de deux semaines.

Cette promo contient pas mal d’anciennes images puisque le tournage à repris depuis peu, mais elles donnent aussi quelques plans inédits. On peut notamment voir Rebecca qui dit à Kate que « c’est le début d’un nouveau chapitre ».

On voit aussi Randall fêter son 40e anniversaire avec sa femme Beth (Susan Kelechi Watson) et le reste de sa famille – et pas avec son frère, sa sœur et sa mère dans la cabane familiale, comme précédemment montré dans un flash-forward la saison dernière.

Ensuite, Kevin – qui s’est brutalement disputé avec Randall lors du final de la saison 4 – se dirige vers sa voiture avec un masque, de qui montre que les Pearson feront également face à la pandémie du monde réel. Les frères se retrouvent aussi face à face pour la première dois depuis leur dispute. On peut également voir Kevin au lit avec Madison qui est enceinte de son enfant.

This Is Us revient le 27 octobre sur NBC et devrait être disponible en US+24 sur MyCanal.

This Is Us saison 5 – Promo

Crédit ©NBC