CANNESERIES saison 3 : Partisan, Red Light et Moloch récompensées

Après 5 jours de compétition, la troisième édition de CANNESERIES s’est terminée cette semaine. Voici le palmarès.

La troisième édition de CANNESERIES s’est achevée ce mercredi sur la croisette et en ligne de manière virtuelle. Dix séries d’une heure ainsi que 10 séries au format court étaient en compétition face à un jury international.

Découvrez ci-dessous le palmarès de ce festival particulier qui s’est tenu en grande partie sur la toile. Et c’est la série Partisan venue de Suède qui remporte le prix de la meilleure série pour cette édition 2020. On notera aussi que la série française Moloch a été distinguée pour son scénario.

Quant à la série Red Light, de Halina Reijn et Carice van Houten, elle repart quad à elle avec le prix spécial d’interprétation pour tout le casting et le prix des lycéens.

Meilleure série

• Partisan de Amir Chamdin et Fares Fares (Suède)

Johnny intègre Jordnära, une communauté idyllique fermée qui gère une ferme biologique très prospère, comme nouveau chauffeur de camion. Il fait la connaissance de Nicole et Maria, deux enfants de famille d’accueil qui y passent leur été. Rapidement, il soupçonne l’existence d’un trafic. Plus Johnny se préoccupe des filles, plus elles l’écartent de sa mission. Qui est-il et quel est son véritable objectif ?

Meilleure série courte

• Broder de Leandro Vital, Jonathan Barg, Andrés Sehinkman et Mauro Pérez Quinteros (Argentine)

Mirko et Roma sont frère et sœur. Après la mort de leur père, ils décident de s’installer chez leur grand-mère Patria, dans la banlieue de Buenos Aires. Là, ils rencontrent Núcleo, son voisin, un rappeur et producteur de hip-hop qui possède un studio d’enregistrement légendaire, El Triángulo Estudio. Roma est rapidement accepté dans le cercle, mais son frère Mirko devra gagner sa place avec ses rimes.

Meilleure Interprétation

• Polina Maksimova pour 257 Reasons to Live (Russie)

Lorsque Zhenya, une patiente en phase terminale d’un cancer, reçoit inopinément un bilan de santé positif, elle ne peut pas le croire. Et puis sa vie implose. Sans abri, au chômage et nouvellement célibataire, elle tombe sur une liste écrite lorsqu’elle était malade, de 257 choses à faire quand elle irait mieux.

Prix Spécial d’interprétation

• L’ensemble du cast de Red Light, de Halina Reijn et Carice van Houten (Belgique, Pays-Bas)

Trois femmes se retrouvent prises dans le monde de la traite d’êtres humains et de la prostitution lorsque le mari d’Esther disparaît soudainement. Venues de milieux complètement différents, ces femmes vont avoir besoin les unes des autres pour se sortir du piège dans lequel elles sont tombées.

Meilleur Scénario

• Arnaud Malherbe et Marion Festraëts pour Moloch (France)

Dans une ville de bord de mer industrielle et labyrinthique, des inconnus s’enflamment brutalement, sans raison. Suicides ? Meurtres ? Phénomènes surnaturels ? Pour le découvrir, Louise, une jeune journaliste ambitieuse et instable, et Gabriel, un brillant psychiatre qui porte le deuil de son fils, vont mener l’enquête. Bientôt, sur les murs de la cité, vont s’étaler six lettres de feu, « MOLOCH », comme une signature.

Meilleure Musique

• Jon Ekstrand pour Top Dog (Suède)

Une mystérieuse disparition provoque la collision de deux mondes complètement séparés, engendrant un étrange duo : l’avocate Emily et le détenu récemment libéré, Teddy. Elle veut réussir. Il veut se retirer. Elle veut assurer son avenir. Il veut laisser son ancienne vie derrière lui. Tous deux sont obligés de reconsidérer leurs plans lorsqu’ils se retrouvent au milieu d’une dangereuse conspiration.

Prix des lycéens

• Red Light, de Halina Reijn et Carice van Houten

Prix du public Le Parisien

• Validé, de Franck Gastambide

Prix série courte Télécâble Sat Hebdo

• Claire et les vieux, de Edith Morin, Patrick Bilodeau, Sarah Pellerin et Charles Grenier (Canada)