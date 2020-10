Black Adam : Sarah Shahi rejoint The Rock dans le film

Sarah Shahi rejoint le casting du film Black Adam et la production voudrait peut-être Marwan Kenzari dans un rôle de méchant.

Le casting de Black Adam commence à prendre forme. Il a été annoncé que l’actrice Sarah Shahi (Person of Interest, The L Word, City on a Hill) intègre le casting du film aux côtés de Dwayne « The Rock » Johnson. Elle jouera le rôle d’Adrianna Tomaz, décrite comme une professeure d’université qui est également une Freedom Fighter. Elle mène une résistance dans le pays fictif du Moyen-Orient Kahndaq, qui sera un lieu important du film.

On apprend qu’il est également possible que Marwan Kenzari (Aladdin, The Old Guard) soit considéré dans le rôle du méchant Sabbac. Au cours de l’été, nous avons appris que le film devait inclure des membres de la Justice Society of America, mais depuis lors, les fans de DC se demandent qui allait être le méchant. Pour l’instant, il semble que Sabbac pourrait être le grand méchant de Black Adam. mais rien n’est confirmé.

Si la nouvelle de Shahi semble certaine, ce n’est pas encore le cas pour Kenzari. On attend plus de détails à son sujet.

Outre Dwayne Johnson dans le rôle titre, le casting comprend également Aldis Hodge (Leverage, The Invisible Man) dans le rôle de Hawkman et Noah Centineo (À tous les garçons que j’ai aimés, The Fosters) dans le rôle d’Atom Smasher.

Réalisé par Jaume Collet-Serra, Black Adam n’a pour le moment pas de date de sortie.

Source : Deadline / Crédit ©DR