Borat 2 : Le film de Sacha Baron Cohen s’attaquera à Trump

Sacha Baron Cohen a filmé le film Borat 2 en secret et il s’en prendra à Donald Trump.

Sacha Baron Cohen est connu pour créer la surprise. L’acteur et humoriste grinçant britannique n’en manque pas une et a tourné un second film Borat en secret qui s’attaquera directement à Donald Trump, à ses liens avec Jeffrey Epstein ainsi que la gestion de la crise de coronavirus par le gouvernement américain.

L’humoriste qui n’hésite jamais à mettre les pieds dans le plat devrait s’attaquer sans réserve aux scandales qui touchent le président américain, notamment l’affaire scabreuse de Jeffrey Epstein, le magnat de la finance arrêté en 2019 pour exploitation sexuelle de mineur.es, qui a été retrouvé mort, pendu dans sa cellule. Un documentaire Netflix Jeffrey Epstein, pouvoir, argent et perversion revient notamment sur les crimes présumés du millionnaire.

L’annonce de ce film arrive à quelques semaines des élections présidentielles américaines qui se tiendront en novembre prochain. La gestion catastrophique de la pandémie de coronavirus devrait faire partie de ce film satirique et dénonciateur. Ce révélations ont été faites alors qu’une projection test a eu lieu récemment

Selon Collider, des caméos du vice-président américain Mike Pence, de l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani et d’autres personnalités politiques d’importance sont à anticiper. Il se dit également que le film pourrait entraîner des procès et détruire la carrière d’un politique.

Le premier film Borat, sorti en 2006, était un « mocumentaire » qui suivait un reporter kazakh nommé Borat qui explorer les us et coutumes de l’Amérique. Le film était réalisé par Larry Charles et a engrangé 262,5 millions de dollars au box office mondial.

Borat 2, dont le titre de travail serait Great Success, devrait être diffusé en streaming, en novembre, juste avant les élections présidentielles. Notez que pour le moment, on ne sait pas quel studio est impliqué pour cette suite. Le premier ilm était produit par la Fox mais maintenant que Disney a racheté les studios, il serait étonnant qu’ils soient à l’origine de cette suite qui devrait faire grincer des dents.

Source : Collider / Crédit ©20th Century Fox