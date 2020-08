Stargirl saison 2 : Geoff Johns promet que le passage sur la CW ne changera rien

Geoff Johns promet que le passage de la série Stargirl de DC Universe à la CW ne changera rien à la qualité de la série.

La saison 1 de Stargirl fut une très agréable surprise durant cet été. La série a réussi son pari en offrant quelque chose de frais, avec de bons personnages et une histoire intéressante. Elle a reçu de bonnes critiques et la série a été renouvelée alors que sa saison 1 était encore en cours de diffusion.

A la base, la série était conçue pour être un produit DC Universe. La saison 1 a été disponible sur la plateforme en exclusivité puis elle était diffusée le lendemain sur la CW. Mais à partir de la saison 2, qui a été commandée, ce sera la CW qui prendra le relais et produira la série.

Le transfert de la série de la plateforme DC à la chaîne pour jeunes adultes a inquiété certains fans qui se demandent si la qualité de la série ne va pas en pâtir. Les inquiétudes des fans concernent une réduction de budget et un changement de lieu de tournage passant d’Atlanta à Vancouver.

Apparemment, ce n’est pas le cas, la série se tournera toujours à Atlanta, là où se tournent aussi Black Lightning et Legacies. « Nous restons à Atlanta », a confirmé Johns à TVLine – en partie, a-t-il plaisanté, « parce que nous avons déjà construit notre robot géant ! »

En ce qui concerne le reste des inquiétudes du public, Johns tente d’être rassurant : « Écoutez, nous avons une équipe incroyable, une distribution incroyable, des scénaristes incroyables, et nous allons offrir la meilleure série possible, » dit-il.

Il ajoute : « Notre objectif est de livrer une série qui soit cinématographique et différente de toutes les autres et qui soit de la plus haute qualité, et nous avons beaucoup de gens talentueux pour le faire. Le rythme, le ton, le monde… nous avons déjà établi cela, et nous avons la meilleure société de VFX [in Zoic]; ils ne vont nulle part. »

Il conclut : « Nous avons de nouvelles choses à aborder, ce qui est excitant, mais nous ne ferions pas la saison 2 si nous ne pensions pas pouvoir la rendre aussi bonne que la saison 1, mais différente. Nous allons explorer différentes histoires, différentes thématiques, différentes avenues pour les personnages. Nous travaillons tous incroyablement dur là-dessus parce que nous sommes si fiers de la saison 1, et nous voulons que la saison 2 soit encore meilleure. C’est notre objectif, rien de moins. »

Stargirl revient en 2021 sur la CW.

Source : TVLine / Crédit Warner Bros