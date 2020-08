Star Wars Holiday Special : Un reboot en LEGO sur Disney+ pour les fêtes

Disney+ annonce un reboot version LEGO de Star Wars Holiday Special, le fameux spécial de Noël, pour les fêtes de fin d’année.

En 1978, la télévision américaine a diffusé ce qui est loin d’être un chef d’œuvre : Star Wars Holiday Special. Il est probablement ce que la franchise Star Wars a fait de pire, mais il est si mauvais qu’il en est presque devenu culte tellement il est rare. A l’époque, ce spécial a été concocté par des producteurs d’émissions de variété qui n’avait aucune idée de ce qu’était la franchise et ont décidé d’en faire des sketchs.

Le spécial Noël de Star Wars n’a jamais été rediffusé, il n’est pas sorti en vidéo et n’est pas disponible en streaming. Seules quelques copies enregistrées ont circulé et il est impossible de le trouver légalement. Parce que ce Holiday Special est quelque chose que beaucoup aimeraient effacer, il est surprenant de voir un remake se produire. On notera tout de même que s’il ne faisait pas vraiment parti du canon, la fête Life Day, qui se trouve dans le spécial, a été mentionnée dans The Mandalorian.

Il semble que Disney souhaite redorer le blason de cet épisode avec un reboot version LEGO. La plateforme Disney+ a annoncé cette semaine qu’ils préparaient une nouvelle version du Star Wars Holiday Special animée en LEGO.

Evidemment, l’histoire ne sera pas la même et elle inclura les personnages récents de la franchise. L’intrigue du spécial commencera juste après les événements de Star Wars : L’Ascension de Skywalker, alors que Rey laisse ses amis se préparer pour Life Day – une fête célébrée par les Wookiees de Kashyyyk – alors qu’elle se lance dans une nouvelle aventure avec BB -8 pour acquérir une connaissance plus approfondie de la Force.

Dans un mystérieux temple Jedi, elle est lancée dans une aventure inter-temporelle à travers des moments bien-aimés de l’histoire cinématographique de Star Wars, entrant en contact avec des versions LEGO de Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan Kenobi et d’autres héros et méchants emblématiques de tout l’univers de Star Wars. Mais reviendra-t-elle à temps pour le festin de Life Day et apprendra-t-elle la vraie signification de l’esprit de cette fête ?

Evidemment, la vraie raison derrière ce spécial est de vendre des LOGO mais aussi le calendrier de l’Avent LEGO Star Wars. Il sera disponible dès le 1er septembre et le spécial sera diffusé le 17 novembre sur Disney+

Source : Deadline / Crédit ©Disney+