The Handmaid’s Tale saison 5 : La guerre est déclarée entre June et Serena Joy (teaser)

Le premier teaser de la saison 5 de The Handmaid’s Tale promet une confrontation entre June et Serena Joy.

Ça n’a jamais été le grand amour entre June (Elisabeth Moss) et Serena Joy (Yvonne Strahovski) dans The Handmaid’s Tale et la prochaine saison les mettra en opposition plus que jamais. Le premier teaser de la saison montre que June n’a aucun remord après avoir tué le Commandant Fred Waterford et elle le fait savoir en disant qu’elle veut que Serena sache qu’elle est responsable. Cependant, elle pourrait clairement en payer le prix.

Si cette première bande-annonce est une indication, Serena prévoit de jouer parfaitement le rôle de la veuve en deuil, tout en l’utilisant à son plus grand avantage. Dans une scène, on peut la voir en tenue funéraire debout au-dessus du cercueil de Fred, l’air triste au début. Mais alors que la caméra s’attarde, nous la voyons esquisser ce qui ne peut être décrit que comme un sourire vraiment diabolique. Elle va clairement jouer de ça pour s’attirer la sympathie du public.

Mais comme dit plus haut, le teaser fait également allusion à June aux prises avec les conséquences involontaires de ses actions – à un moment donné, il semble qu’elle soit peut-être derrière les barreaux, et il semble que la bataille contre Gilead se glisse rapidement au Canada.

La fin du teaser montre une confrontation possible entre les deux femmes alors que June semble vouloir sortir une arme contre Serena. Elle dit alors : « Vous voulez vous battre ? Battons-nous. »

Si ce teaser est fortement centré sur la rivalité entre Serena et June, elles ne seront pas les seules cette saison. Un synopsis précédemment révélé teasait que le Commandant Lawrence (Bradley Whitford) travaillera avec tante Lydia (Ann Dowd) alors qu’il tentera de réformer Gilead et de monter en puissance, tandis que June, Luke (O-T Fagbenle) et Moira (Samira Wiley) combattent Gilead à distance alors qu’ils poursuivent leur mission pour sauver et retrouver Hannah.

La saison 5 verra également les retours de Max Minghella, Madeline Brewer, Amanda Brugel et Sam Jaeger. Notez que Alexis Bledel, qui a incarné Emily Malek au cours des quatre premières saisons, ne sera pas de retour pour la saison 5.

The Handmaid’s Tale revient le 14 septembre sur Hulu pour sa saison 5. La série sera disponible en France sur OCS.

The Handmaid’s Tale saison 5 – Teaser