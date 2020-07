Project Power : Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt enquêtent sur des super-pouvoirs

Découvrez le synopsis et la bande annonce du prochain film d’action signé Netflix : Project Power

Décidément Netflix s’abonne au film d’action et d’aventures fantastiques. Après Tyler Rake et The Old Guard, voici que le géant du streaming annonce une nouvelle production dopées à l’adrénaline au casting de choix : Project Power

Un film d’action fantastique à la bande annonce explosive, Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt, en duo de héros policiers et un pitch alléchant sur fond de super pouvoirs à découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Un synopsis officiel accompagne cette bande annonce détonante, entre effets spéciaux dignes des blockbusters du genre et explosions à gogos.

« Qu’êtes-vous prêt à risquer pour cinq minutes de pouvoirs extraordinaires ? Dans les rues de La Nouvelle-Orléans, la rumeur commence à circuler à propos d’une pilule mystérieuse qui libère des super-pouvoirs différents selon chaque personne. Le problème ? Impossible de savoir ce qui va se passer avant de l’avaler. Si certains se voient armés d’une peau à l’épreuve des balles, deviennent invisibles ou reçoivent une force surhumaine, d’autres subissent une réaction mortelle. Mais lorsque la pilule fait dangereusement exploser le crime en ville, un flic (Joseph Gordon-Levitt) s’associe avec une jeune dealeuse (Dominique Fishback) et un ancien soldat motivé par une vengeance secrète (Jamie Foxx) pour combattre le pouvoir par le pouvoir, espérant que la pilule leur permettra de traquer et d’arrêter ceux qui l’ont inventée. »

La réalisation du film est signée Henry Joost et Ariel Schulman d’après une scénario de Mattson Tomlin. Aux côtés de Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt on retrouvera Dominique Fishback, Rodrig d’ao Santoro, Colson Baker (MGK), Allen Maldonado, Amy Landecker et Courtney B. Vance

Le film Project Power sera mis en ligne sur Netflix le 14 Août 2020.

Project Power : Bande annonce



Crédit photos : ©Netflix