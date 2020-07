La Révolution : Teaser pour la série française fantastique et historique de Netflix

Date et teaser pour la nouvelle série française fantastique de Netflix, La Révolution.

Ce 14 juillet, Netflix a profité de la fête Nationale pour dévoiler le premier teaser de sa série politique et fantastique, La Révolution. Si pour le moment la date précise n’est pas révélée, on sait que la série sera lancée sur la plateforme au mois d’octobre.

Malheureusement, ce teaser ne révèle pas non plus d’images de la série mais il dévoile un visuel assez intéressant avec une statue à la tête coupée qui pleure des larmes de sang bleu, celui de la noblesse durant la révolte de 1789. « Le pouvoir aux 99%, mort aux 1% », lit-on dans la vidéo. Cela fait echo aux manifestations et à la rébellion du peuple.

Le synopsis de la série se lit ainsi : « Royaume de France, en 1787. Enquêtant sur une série de meurtres mystérieux, Joseph Guillotin – futur inventeur de la guillotine – découvre l’existence d’un nouveau virus : le sang bleu. La maladie se propage au sein de l’aristocratie et pousse la noblesse à attaquer le peuple. C’est le début d’une révolte … Et si on nous avait menti depuis plus de deux siècles ? Voici la véritable histoire de la Révolution Française… »

Créée par Aurélien Molas (écrivain et auteur des livres La Onzième Plaie et Les Fantômes du Delta) et Gaïa Guasti (Une île),

La Révolution arrivera sur Netflix en octobre.

La Révolution – Teaser