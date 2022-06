Stranger Things 4 : Série anglophone la plus regardée de Netflix (Photos Vol 2)

La saison 4 de Stranger Things devient officiellement la série anglophone de Netflix la plus regardée de la plateforme. Et nouvel aperçu en photos de la seconde partie.

Stranger Things revient dans un peu plus de semaine pour les deux derniers épisodes de sa saison 4. Des épisodes qui seront rallongés et dureront près d’une heure et demi chacun, pour le plus grand plaisir des fans. Pour faire patienter, Netflix a dévoilé des photos de ces épisodes inédits qui seront mis en ligne début juillet.

Sur ces images on trouve : Eleven (Millie Bobby Brown), Dr. Martin Brenner (Matthew Modine), Robin Buckley (Maya Hawke), Steve Harrington (Joe Keery), Eddie Munson (Joseph Quinn), Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Erica Sinclair (Priah Ferguson), Max Mayfield (Sadie Sink), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Argyle (Eduardo Franco), Will Byers (Noah Schnapp), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Jonathan Byers (Charlie Heaton), Dmitri Antonov (Tom Wlaschiha), Murray Bauman (Brett Gelman), Joyce Byers (Winona Ryder) et Jim Hopper (David Harbour).

Pour finir, c’est officiel, Stranger Things est devenue la série en langue anglaise la plus regardée de Netflix. Il y a peu elle était sur le point de dépasser les 2 saisons de La Chronique des Bridgerton, c’est désormais fait.

La première partie de la saison 4 a cumulé 335 millions d’heures visionnées lors de sa semaine de lancement, puis 159,24 millions lors de sa deuxième semaine en ligne, pour un total à l’heure actuelle de 781,04 millions d’heures après 17 jours de mise en ligne. Elle éclipse ainsi La Chronique des Bridgerton Saison 2 (656M) et La Chronique des Bridgerton Saison 1 (625M), qui occupent désormais respectivement la deuxième et la troisième place.

La Coréenne Squid Game reste la série la plus regardée de toute la plateforme avec 1,65 milliard d’heures de visionnage cumulées durant ses premiers 28 jours en ligne. La saison 4 de Stranger Things se classe ainsi deuxième au classement général, toutes langues confondues.

Stranger Things revient le 1er juillet pour les deux derniers épisodes de la saison 4.

Crédit ©Netflix