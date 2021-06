Thor Love and Thunder : Aperçu du look années 80 de Thor sur des illustrations

Nouvel aperçu du look de Thor dévoilé sur des cadeaux offerts aux membres de l’équipe de Thor Love and Thunder à la fin du tournage.

Alors que les fans spéculent sur ce à quoi ressemblera Chris Hemsworth dans son quatrième film Thor, de nouvelles illustrations de Thor Love and Thunder se trouvant sur les t-shirts offerts aux acteurs et à l’équipe ont donné l’aperçu le plus clair à ce jour sur ce que la nouvelle tenue du héros pourrait être.

Evidemment, c’est un dessin mais c’est déjà une bonne vue de son look. Comme cela est teasé depuis un moment, il y a une sensation années 80 très claire sur ces illustrations.

Happy Friday! Here’s a piece of official promo art from #ThorLoveAndThunder, which was on a t-shirt, given to the film’s crew…. pic.twitter.com/OjT8HIlvPw — Adam Khan (@Adam_Khan100) June 11, 2021

Thor: Love and Thunder promo art and logo variants from filming wrap gifts! pic.twitter.com/gR3BhAG0yX — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) June 11, 2021

Dans Thor Love And Thunder, Chris Hemsworth est accompagné de Tessa Thompson qui revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et Jaimie Alexander reviendra en Lady Sif. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher des Dieux. Russell Crowe est aussi annoncé au casting.

Il se dit également que plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie, dont Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillan seront présents dans le film.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022.

Source : Movieweb / Crédit ©DR/Marvel