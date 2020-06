Thor : Pourquoi Kenneth Branagh n’est pas revenu pour les suites

Kenneth Branagh explique pourquoi il n’est pas revenu pour réaliser les suites de Thor.

En 2009, le MCU commençait à peine à se construire et l’acteur et cinéaste Kenneth Branagh a donné à cet univers naissant, son deuxième succès majeur après Iron Man, sous la forme de Thor. Mais le réalisateur n’a pas rempilé pour les suites de la saga avec Chris Hemsworth. Alan Taylor a réalisé Le Monde des Ténèbres puis Taika Waititi a réalisé Ragnarok et reviendra pour le quatrième volet.

Dans une interview avec Collider, Branagh a expliqué pourquoi il n’est pas revenu pour diriger les suites de Thor : « Parfois avec ces histoires j’aime les planifier comme des trilogies, mais c’est beaucoup plus difficile dans ce monde pour que ça marche parce que les enjeux sont si élevés que vous devez vraiment voir comment le premier s’en sort. Quand on a fini le premier, cela a été essentiellement trois années fantastiques de ma vie, mais je devais me ressourcer sur autre chose. »

Mais le réalisateur ne ferme pas la porte à un retour dans le monde des super-héros parce que ça lui a changé la vie : « Je ne dirais jamais plus jamais parce que cela a changé ma vie et ma carrière et j’en suis profondément reconnaissant. Je n’étais pas prêt à entrer directement dans un autre, mais j’aime l’idée de … j’adorerais planifier quelque chose qui serait en trois parties. Cela ne s’est pas encore produit, mais ce sera peut-être le cas un jour. »

Kenneth Branagh n’a peut-être réalisé qu’un seul film mais ce fut un point déterminant dans la création du MCU il y a plus de 10 ans. C’est aussi à Branagh qu’on doit le casing de Chris Hemsworth dans le rôle de l’un des piliers du MCU ainsi que le casting de Tom Hiddleston dans le rôle du méchant le plus adoré de la franchise.

La dernière réalisation de Kenneth Branagh prend la forme d’une adaptation des romans à succès Artemis Fowl d’Eoin Colfer. Le film est à voir sur Disney+. Kenneth Branagh sera également présent dans le film très attendu Tenet de Christopher Nolan.

Source : Collider / Crédit ©Marvel