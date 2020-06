The Witcher saison 2 : La showrunner tease une énergie plus familiale

La showrunner de The Witcher tease une nouvelle énergie plus familiale pour la saison 2.

La première saison de The Witcher de Netflix a souligné l’aspect du loup solitaire du personnage central du chasseur de monstres Geralt de Riv, joué par Henry Cavill. Lors d’une conversation avec The Wrap sur la saison 2 à venir de la série, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a révélé que Geralt ne sera plus seul.

En effet, la prochaine saison, le sorceleur bourru aura de la famille, à commencer par l’introduction d’autres sorciers de sa confrérie : « Quand je parle de «The Witcher», je parle toujours de la façon dont ces trois personnages se réunissent – Geralt, Ciri et Yennefer – ils se réunissent en famille. C’est la partie la plus importante de la série pour moi, » confie Lauren Schmidt Hissrich.

Elle continue : « Et lorsque vous commencez à imaginer la famille de quelqu’un, vous devez également comprendre sa famille d’origine. Parfois, c’est une mère et un père, parfois c’est un parent de sang. Pour Geralt, ce sont ses frères, c’est la confrérie des sorciers. »

« Je suis donc très excitée de revenir et de rencontrer Vesemir, sa figure paternelle, pour la première fois et tous ces hommes avec lesquels il a été élevé depuis l’âge de sept ans, » ajoute-elle.

Pour en revenir au concept de la famille, Schmidt Hissrich pense que « Geralt et Ciri sont la famille la plus inattendue que vous puissiez imaginer. Vous avez un sorceleur dont le seul travail est de tuer des choses pour de l’argent et vous avez une petite fille qui essaie d’échapper à son passé, comment se réunissent-ils ? Pour moi, l’une des choses les plus amusantes que nous puissions explorer dans la saison 2 est maintenant de savoir comment ils peuvent changer et se changer l’un l’autre. »

« A l‘issue de la saison 1, vous avez une assez bonne idée de qui est Ciri, vous avez une assez bonne idée de qui est Geralt. Et maintenant, nous pouvons jeter tout cela dans un mixeur et voir ce qui se passe lorsque deux personnes qui sont complètement différentes sont contraintes d’être ensemble dans des circonstances. »

« Et je pense que c’est vraiment amusant. Ce n’est pas toujours joli. Ils se disputeront. Ils se battront. (…) Je pense que leur évolution ensemble en tant que père et fille est l’une de mes parties préférées de la série. »

La showrunner confie aussi que le confinement a été bénéfique pour la série grâce à la présence des acteurs sur les réseaux sociaux : « L’un des avantages de la quarantaine est que le public a appris à connaître un peu ces acteurs, car ils sont très présents sur les réseaux sociaux et nous avons fait des concours de cuisine et nous avons fait des concours de danse. Et je pense que tout le monde a aussi appris à mieux connaître ces acteurs. Et c’est excitant, parce que je pense que ce genre d’énergie entrera dans la saison 2. »

En attendant la saison 2, la saison 1 de The Witcher est à voir sur Netflix.

Source : The Wrap / Crédit ©Netflix