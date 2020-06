Marvel : James Gunn dit qu’il ne réalisera jamais un film Avengers

James Gunn admet qu’il refuserait de réaliser un film Avengers si on lui proposait.

Ne vous attendez pas à ce que James Gunn réalise un film Avengers de si tôt. En effet, le réalisateur de la saga Les Gardiens de la Galaxie, qui est très actif sur les réseaux sociaux, a récemment confié à ses fans qu’il ne ferait jamais un film Avengers.

Quand un fan lui demande si ça le tenterait de réaliser un long-métrage Avengers, Gunn a répondu par la négative sur Instagram : « On ne m’a pas demandé, mais je ne le ferais pas si c’était le cas. »

La réponse est assez claire, James Gunn n’est pas intéressé par un tel projet. Il ferme ainsi la porte à toute possibilité de réaliser un film Avengers dans le futur, à moins qu’il ne change d’avis si Disney et Marvel l’approchent avec une offre intéressante. Cependant, il a l’air assez déterminé.

Réaliser un film Avengers n’est pas chose aisé. Joss Whedon a admis que L’Age d’Ultron l’a cassé et les frères Russo ont aussi confié que la tâche est très difficile. De plus, une autre raison qui pousserait Gunn à dire non est sa relation tendue avec Disney depuis qu’ils l’ont renvoyé puis réengagé.

Parce que même s’il va réaliser Les Gardiens de la Galaxie 3, il est évident que ce n’est pas le grand amour avec les studios Disney et Gunn ne veut peut-être pas étendre leur partenariat plus que de raison, au-delà des Gardiens 3.

Il ne faut pas non plus oublier que James Gunn est entré dans le DCEU avec la réalisation du prochain Suicide Squad et que ça aussi, c’est du boulot. Peut-être qu’il a atteint sa limite de films de super-héros.

Pour le moment, le MCU n’aura pas de film Avengers avant un certain temps. La franchise se concentre sur d’autres films avant de voir une nouvelle équipe Avengers se former dans quelques années.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel