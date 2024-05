Amazon Prime Video : Une saison 5 pour The Boys, une saison 2 pour Mr & Mrs Smith…

Amazon Prime Video annonce une saison 5 pour The Boys en amont de la saison 4, une saison 2 pour Mr & Mrs Smith et d’autres informations durant les Upfronts.

A l’occasion de l’événement Amazon Upfront qui s’est tenu hier à New York, Prime Video a annoncé plusieurs nouveaux films et séries ainsi que de nouvelles saisons de séries à succès. Cet événement a également été l’occasion de dévoiler trailers, extraits et key arts, des projets à venir.

Ci-après, les annonces faites lors du Amazon Upfront :

• Jake Gyllenhaal est monté sur scène aux côtés de Jennifer Salke, directrice d’Amazon et MGM Studios pour annoncer la suite du film à succès Road House.

• Alan Ritchson est intervenu lors de l’événement pour annoncer la fin du tournage de la troisième saison de Reacher.

• Aldis Hodge est venu dévoiler le teaser trailer de la première saison de la série Cross basée sur le roman à succès de James Patterson. La commande d’une deuxième saison a également été annoncée.

• La série Mr. & Mrs. Smith est renouvelée pour une deuxième saison, cependant, Donald Glover et Maya Erskine ne reviendront pas dans les rôles principaux du couple de super-espions.

• Le film You’re cordially invited avec Reese Witherspoon et Will Ferrell arrivera sur Prime Video le 30 janvier 2025. Reese et Will ont profité de cette occasion pour dévoiler un premier teaser.

• Une partie du casting de la série à succès, L’Été où je suis devenue jolie a annoncé que la troisième saison était en cours de tournage et pour 11 épisodes.

• L’adaptation en série de la franchise de jeux-vidéo Tomb Raider a été annoncée. Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) sera scénariste et productrice exécutive sur ce projet. Plus d’informations ici

• A l’aube de la diffusion de la quatrième saison de The Boys qui arrivera sur Prime Video à partir du 13 juin, une cinquième saison a été annoncée !

• La date de lancement, un premier teaser ainsi que le premier key art de la deuxième saison de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ont été dévoilés ce jour. Plus d’informations ici.

• La série Noir avec l’acteur oscarisé Nicolas Cage a été commandée à Sony Pictures Television. Elle sera basée sur la bande dessinée Marvel Spider-Man Noir.

• Reese Witherspoon est de nouveau monté sur scène à la fin de l’événement pour annoncer le prequel en format série du film incontournable La Revanche d’une Blonde. La série sera produite par le studio de Reese Witherspoon Hello Sunshine.

