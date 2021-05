NBC saison 2021 / 2022 : Pas de comédies le jeudi et This Is Us à la mi-saison (grille d’automne)

NBC dévoile sa grille de rentrée en remaniant la lineup de jeudi et en repoussant la dernière saison de This is Us en 2022.

NBC n’a pas encore dit son dernier mot sur certaines de ses séries, mais la chaine a déjà sa grille de rentrée. A la grande surprise générale, les créneaux du jeudi soir, normalement réservés aux comédies, se transforme en soirée Law & Order.

En effet, à l’automne le jeudi, la chaine proposera la nouvelle spin-off Law & Order For the Defense dans une firme d’avocats de la défense à New York, New York Unité Spéciale (SVU) et Law & Order Organized Crime. La veille, la franchise Chicago restera en place avec Chicago Med, Chicago Fire et Chicago P.D. Cela signifie que les productions Dick Wolf occuperont 2 soirées complètes sur la chaine avec ces 6 séries.

Mais avant que Dick Wolf ne monopolise l’antenne pendant deux jours, la nouveauté Ordinary Joe avec James Wolk dans le rôle d’un homme qui prend une décision cruciale dans sa vie, sera proposée le lundi. Puis le mardi, juste avant New Amsterdam, la chaine diffusera LA Brea avec Natalie Zea et Eoin Macken. Il s’agit d’une série de science-fiction sur un immense gouffre qui s’ouvre au milieu de Los Angeles, entrainant un groupe de personnes dans un monde primitif.

Autre annonce, la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine arrivera cet été sur la chaine après les Jeux Olympiques. Les 10 derniers épisodes seront ainsi diffusés à partir du mois d’aout. Notez tout de même qu’avec la pandémie et les restrictions de COVID-19, si jamais les jeux sont annulés, la chaine pourrait changer ses plans.

En ce qui concerne les autres comédies, il faudra attendre la mi-saison. Kenan, Mr. Mayor et Young Rock, qui ont toutes été renouvelées pour une saison 2 reviendront en 2022.

Si vous ne le savez pas encore, il a été confirmé que la saison 6 de This Is Us sera la derrière. Elle n’arrivera cependant pas à l’automne comme d’habitude puisque NBC a décidé de réserver la saison 6 pour la mi-saison en 2022. Cette attente sera un mal pour un bien puisque les 18 épisodes seront diffusés sans interruption en 2022.

Pour finir Zoey et son Extraordinaire Playlist, Manifest, Debris et Good Girls restent pour le moment dans la bulle. NBC n’a pas encore annoncé leurs décisions concernant l’avenir de ces séries.

NBC Grille Rentrée 2021/2022

Lundi

20h The Voice

22h ORDINARY JOE

Mardi

20h The Voice

21h LA BREA

22h New Amsterdam

Mercredi

20h Chicago Med

21h Chicago Fire

22h Chicago P.D.

Jeudi

20h LAW & ORDER: FOR THE DEFENSE

21h New York Unité Spéciale

22h Law & Order: Organized Crime

Vendredi

20h The Blacklist