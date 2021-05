La Chronique de Bridgerton : Préquelle sur la Reine Charlotte écrite par Shonda Rhimes

La Reine Charlotte de La Chronique de Bridgerton va avoir sa série spin-off préquelle écrite par Shonda Rhimes.

La Chronique de Bridgerton se transforme en franchise. Netflix a annoncé une série spin-off de Bridgerton sur la jeunesse de la reine Charlotte et c’est Shonda Rhimes elle-même qui l’écrira. Elle produira également la prequelle (pour le moment sans titre) aux côtés de Betsy Beers et Tom Verica.

La nouvelle série se concentrera sur l’histoire d’origine de la reine Charlotte. Le public découvrira également les histoires de Lady Danbury, la mentor du Duc / Simon de la saison 1 et d’une jeune Violet Bridgerton, mère des huit frères et sœurs Bridgerton et épouse de feu Edmund Bridgerton.

« De nombreux téléspectateurs ne connaissent pas l’histoire de la reine Charlotte avant que Bridgerton ne la dévoile au monde, et je suis ravie que cette nouvelle série élargisse encore son histoire et le monde de Bridgerton », a déclaré Bela Bejaria de Netflix dans un communiqué.

« Shonda et son équipe construisent de manière réfléchie l’univers Bridgerton afin de pouvoir continuer à offrir aux fans la même qualité et le même style qu’ils aiment. Et en planifiant et en préparant toutes les saisons à venir maintenant, nous espérons également maintenir un rythme qui satisfera même les téléspectateurs les plus insatiables.»

La reine Charlotte de Mecklembourg-Strelitz est devenue un personnage favori dans la première saison de la série à succès Netflix. Elle était mariée au roi George III, alias Mad King George, et a régné pendant près de six décennies. Charlotte est décédée en 1818 à l’âge de 74 ans. Dans la saison 1 de La Chronique de Bridgerton, elle est jouée par Golda Rosheuvel. Netflix a délibérément casté une actrice noire car les historiens pensent que la vraie reine était d’origine africaine.

« De nombreux historiens pensent qu’elle avait des antécédents africains. C’est un point très débattu et nous ne pouvons pas tester son ADN donc je ne pense pas qu’il y aura jamais de réponse définitive », a déclaré l’auteure des livres Bridgerton Julia Quinn dans une interview au Times. « C’était vraiment un choix conscient, pas un choix aveugle », a ajouté Quinn.

Ruth Gemmell joue Lady Violet dans la chronologie actuelle de Bridgerton, tandis qu’Adjoa Andoh joue Lady Danbury.

La saison 2 de La Chronique de Bridgerton, actuellement en production, sera centrée sur Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et sa quête amoureuse. En plus de la préquelle, les saisons 3 et 4 de Bridgerton ont déjà été commandées par Netflix.

Source : EW / Crédit ©Netflix