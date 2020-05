Scarface : Luca Guadagnino réalisera le reboot

Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me By Your Name, a été engagé pour le reboot de Scarface.

Alors que la suite de Call Me By Your Name n’est pas encore complètement officielle, Luca Guadagnino se prépare à réaliser un autre film. Universal vient de l’engager pour réaliser le reboot de Scarface, co-écrit par les frères Coen.

Ce reboot de Scarface est en développement depuis des années et a eu plusieurs scénaristes attachés avant que les frères Coen ne livrent leur version.

L’histoire a été adaptée un certain nombre de fois, plus récemment dans le classique de 1983 avec Al Pacino et Michelle Pfeiffer sous la direction de Brian DePalma. La nouvelle version est une réinvention de l’histoire d’immigrant de base racontée dans les films de 1932 et 1983, et se déroulera à Los Angeles.

Luca Guadagnino a récemment réalisé Suspiria avec Dakota Johnson, Tilda Swinton et Chloe Moretz. Avant ça, il a obtenu une nomination aux Oscars pour la réalisation de Call Me By Your Name.

Pour le moment, Guadagnino est en post-production de sa série HBO We Are Who We Are et développe le remake de Lord of the Flies.

Source : Variety / Crédit ©DR et Universal