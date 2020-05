Percy Jackson & The Olympians : Une série en préparation pour Disney+

L’auteur Rick Riordan annonce que Disney+ prépare une série centrée sur Percy Jackson & The Olympians.

Percy Jackson arrive bientôt sur le petit écran. L’auteur Rick Riordan a annoncé jeudi sur Twitter qu’il aidait à développer une adaptation télévisée de sa série de livres Percy Jackson & The Olympians. En rachetant la Fox, Disney a récupéré les droits de la franchise et a décidé de le développer pour sa plateforme Disney+.

Après avoir fait l’annonce dans une courte vidéo aux côtés de son épouse Becky, Riordan a confié dans un autre message : « Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus à ce stade, mais nous sommes très excités à l’idée d’une série live action de la plus haute qualité, suivant l’histoire de la série originale des cinq livres de Percy Jackson, en commençant par The Lightning Thief [Le Voleur des Foudres] dans la saison 1. »

Il promet que lui et sa femme seront « impliqués dans tous les aspects de la série » et que « ce sera une course fantastique et passionnante ! »

La série Percy Jackson suit l’adolescent titulaire alors qu’il se rend compte que son père n’était pas un simple mortel mais le dieu grec Poséidon, roi des mers. Dans le premier livre, Le Voleur des Foudres, Percy part à la recherche du coup de foudre du dieu grec Zeus.

Les deux premiers livres de Percy Jackson, Le Voleur des Foudres et La Mer des Monstres ont été adapté au cinéma avec Logan Lerman (Hunters) dans le rôle de Percy. Alexandra Daddario (Why Women Kill) et Brandon T. Jackson (M. Robinson) ont respectivement joué la fille d’Athéna, Annabeth, et Grover, le protecteur du satyre de Percy.

