Le Seigneur des Anneaux : Elijah Wood est surpris des nouveaux films

Elijah Wood est surpris mais se dit plein d’espoir pour les nouveaux films Le Seigneur des Anneaux.

Plus tôt cette année, Warner Bros et Embracer Group ont annoncé que de nouveaux films dans l’univers du Seigneur des Anneaux étaient en préparation. Pour le moment, très peu d’informations sur ces films ont été communiquées, on ne sait pas exactement quel sera l’angle pris pour ces histoires, mais l’acteur principal de la franchise originale semble optimiste pour ce qu’il y a à venir, mais avec réserve.

Alors qu’il est en promo pour la saison 2 de Yellowjackets, Elijah Wood, qui a joué Frodo Baggins (ou Frodon Sacquet en VF) dans la bien-aimée trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, a partagé son sentiment sur le retour inévitable de la franchise dans une interview avec GQ.

« Je suis fasciné et excité. J’espère que ce sera bien », a déclaré Wood à GQ. « Je suis surpris – je ne sais pas pourquoi je suis surpris d’ailleurs, car bien sûr, ils vont faire plus de films. »

Warner Bros a clairement l’intention de capitaliser le plus possible sur la franchise populaire et Wood est conscient de l’envie des studios de se faire plus d’argent, cependant, cela reste de l’art pour lui : « Évidemment, au cœur de cela se trouve le désir de gagner beaucoup d’argent. Ce n’est pas qu’un groupe de cadres se disent : « Faisons de l’art vraiment génial », a déclaré Wood. « Et, encore une fois, sans en vouloir à personne parce que, bien sûr, c’est du commerce. Mais le grand art peut provenir du commerce. Donc, ces deux choses ne sont pas mutuellement exclusives. »

Il a poursuivi : « Mais Le Seigneur des Anneaux [de Jackson] n’est pas sorti de cet endroit. Il est né d’une passion pour ces livres et du désir de les voir se réaliser. Et j’espère que c’est finalement ce qui fera avancer tout ça avec ces nouveaux films. J’espère juste que c’est le même facteur de motivation à la base, chaque fois qu’ils engagent un scénariste et un cinéaste – que c’est avec respect pour le matériel de Tolkien et avec enthousiasme pour l’explorer. »

Au moment de l’annonce de ces nouveaux films, les scénaristes des films originaux Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens ont dit que Warner Bros les avait contactés et es tenait au courant de l’évolution du projet. Cependant, il n’est pas encore certain que Jackson et ses partenaires soient impliqués dans le développement. La porte reste néanmoins ouverte pour qu’ils fassent partie de l’équipe créative du renouveau de la franchise.

Source : GQ / Crédit ©Warner Bros