Witcher saison 3 : Robbie Amell et trois autres rejoignent la série de Netflix

Robbie Amell de The Flash et Upload rejoint la saison 3 de The Witcher avec trois autres acteurs.

Alors qu’il a récemment repris son rôle de Ronnie Raymond dans The Flash, Robbie Amell (Upload) va se plonger dans un autre univers télévisé. L’acteur se trouve parmi quatre nouvelles additions à la saison 3 The Witcher qui est actuellement en tournage.

Amell jouera Gallatin, décrit comme un guerrier né qui dirige une armée de guérilla Scoia’tael combattant au nom de Nilfgaard. Les Scoia’tael sont un groupe de rebelles elfes et nains luttant contre la discrimination des non-humains sur le Continent. « N’ayant pas peur de dire sa vérité, la loyauté de Gallatin envers son peuple le conduit finalement sur une trajectoire de collision avec Francesca au-dessus du pouvoir », lit-on dans la description du personnage. Mecia Simson reviendra pour la saison 3 en tant que Francesca, chef elfe du Filavandrel aén Fidháil.

Hugh Skinner (Les Misérables, Mamma Mia! Here We Go Again) rejoint également les nouveaux membres de la distribution en tant que playboy royal Prince Radovid, frère cadet du roi Vizimir (Ed Birch), qui se retrouve soudainement un homme à l’intérieur de l’intelligence redanienne.

Meng’er Zhang (Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux) incarnera Milva, une humaine adoptée par les dryades de la forêt de Brokilon. C’est une chasseresse particulièrement talentueuse avec des compétences parfaites en tir à l’arc et une aptitude à la survie sans faille.

Pour finir, Christelle Elwin (Half Bad, Bloods) sera Mistle, membre du gang Rats d’adolescents inadaptés qui volent les riches et ne donnent que parfois aux pauvres. La jeune endurcie de la rue veut se venger jusqu’à ce qu’une rencontre fortuite change tout.

Netflix a précédemment publié une image des coulisses avec Henry Cavill, Freya Allen et Anya Chalotra sur le plateau de la saison 3, ainsi qu’un aperçu de la prémisse principale :

« Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent rivalisent pour la capturer, Geralt emmène Ciri de Centra dans la clandestinité, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. Chargée de l’entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où elle espère en savoir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille. Au lieu de cela, ils découvrent qu’ils ont atterri sur un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils doivent riposter, tout mettre en jeu – ou risquer de se perdre pour toujours. »

On ne sait pas encore quand la saison 3 de The Witcher sortira. En attendant, les deux saisons précédentes sont à (re)voir sur Netflix.

Source ; EW / Crédit ©DR/Netflix