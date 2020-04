Supernatural saison 15 : Comment ont-ils décidé que ce serait la fin

L’équipe de Supernatural explique comment ils ont pris la décision que la saison 15 serait la dernière.

En mars l’année dernière, Jared Padalecki, Jensen Ackles et Misha Collins ont partagé une vidéo sur les réseaux sociaux annonçant que Supernatural prendrait fin à l’issue de la saison 15. Apparemment, la fin de la série n’a pas été une décision prise du jour au lendemain, la discussion était en cours depuis des années avant qu’elle soit enfin officielle.

Au début de la saison 12, le co-showrunner Andrew Dabb s’est entretenu avec Padalecki et Ackles : « Lorsque nous avons eu cette conversation, j’ai dit : « Je pense qu’il nous reste au moins trois à quatre ans d’histoires à raconter avec ces personnages », dit Dabb.

Et Ackles explique : « Nous avions tourner autour du pot pendant probablement environ trois saisons et ça n’a jamais été du genre « Nous avons fini, passons. C’était plus « commençons à planifier une stratégie de sortie ». »

« [Jared] et moi étions toujours mariés à l’idée que nous ne voulions jamais partir sur une version light de ce que nous avions », poursuit Ackles. « Nous voulions avoir suffisamment d’essence dans le réservoir pour nous permettre de franchir la ligne d’arrivée. Nous ne voulions pas finir en boitant. »

Alors que les conversations entourant la fin devenaient de plus en plus fréquentes, « les choses ont cliqué », explique Ackles. « Alors Jared et moi nous sommes assis avec Andrew et [le co-showrunner] Bob [Singer] et avons parlé de ce à quoi cela pourrait ressembler et quels étaient les différents scénarios, et celui-ci semblait être le meilleur. »

« Nous étions dans la zone, » explique Misha Collins. « Et Andrew a donné la justification de : ‘Nous pouvons étendre cela à deux ou trois ans ou nous pourrions partir avec une très belle saison finale’, et cela sonnait comme une très bonne note pour terminer et je pense que c’est finalement ce qui a convaincu Jared et Jensen. »

S’il est difficile pour eu de dire au revoir, il était temps : « Nous avons eu ce moment où lui et moi avons réalisé que nous ne voulions pas que cela se termine », confie Padalecki. « (…) Mais vous ne voulez jamais être la dernière personne à une fête. Nous savions juste qu’il était temps. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de vacillations, mais nous avons tous confiance en la décision qui a été prise. »

A cause de la pandémie de COVID-19, Supernatural est actuellement en pause. La série reviendra plus tard cette année avec les 7 derniers épisodes de sa saison finale.

Source : EW / Crédit ©CW