Scarlet Witch : Deux nouveaux projets autour du personnage après WandaVision ?

Deux nouveaux projets autour de Scarlet Witch après WandaVision seraient en préparation chez Marvel.

WandaVision fut l’un des projets les plus ambitieux de Marvel ces dernières années et Elizabeth Olsen est devenue l’une des actrices les plus adorées du MCU. Selon de récentes rumeurs, l’actrice aurait prolongé son contrat avec Marvel Studios et un film consacré à son personnage Scarlet Witch serait en développement.

Selon le Murphy’s Multiverse qui est souvent bien renseigné, deux projets liés à Scarlet Witch seraient même dans les tuyaux. En plus du film solo Scarlet Witch, une adaptation de l’histoire des Young Avengers, Avengers: The Children’s Crusade de Allan Heinberg, Jim Cheung, Mark Morales, Justin Ponsor et Cory Petit serait aussi en préparation. On ne sait pas s’il s’agit d’un film ou d’une série.

Les informations sur un nouveau projet solo de Scarlet Witch et le projet basé sur Children’s Crusade ont été tweetées par « MyTimeToShineHello » (@MyTimeToShineH) la semaine dernière et commencent à faire du bruit.

A solo Scarlet Witch project as well https://t.co/hdW8Ec5dKz — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) March 8, 2022

Selon Murphy’s Multiverse, The Children’s Crusade pourrait bien contenir certains des nouveaux héros que les studios Marvel sont en train de mettre en place dans le MCU. Il est possible que ce projet voit Billy et Tommy, les enfants de Wanda, traquer leur mère avec d’autres super-héros.

Ce sont pour le moment des rumeurs, rien n’est confirmé mais ce qui est quasi certain, c’est que Scarlet Witch aura une vie au-delà de Doctor Strange 2. Elizabeth Olsen n’ira nulle part et apparaitra sans aucun doute dans d’autres projets su MCU.

Ce qui est certain, c’est qu’Agatha Harkness (Kathryn Hahn) aura sa série dérivée de WandaVision mais on ne sait pas si Olsen fera un caméo.

Source : Murphy’s Multiverse, BGR / Crédit ©Disney+