Moon Knight : Premières réactions positives pour la série du MCU

Les premières réactions pour la série Marvel de Disney+ Moon Knight commencent à tomber et elles sont plutôt positives pour l’instant.

Les premières réactions de la série Moon Knight sont là et pour le moment, elles sont plutôt positives. La série Marvel avec Oscar Isaac en vedette est qualifiée d’originale, géniale et parfois même un peu stupide par les critiques qui ont pu avoir accès aux premiers épisodes à la série en avant-première.

Dans l’ensemble, Oscar Isaac est grandement salué comme étant l’un des meilleurs ajouts au MCU et la série ne ressemblerait en rien à ce que Marvel a fait auparavant si on en croit les avis.

Depuis la sortie de la bande-annonce, la série est de plus en plus anticipée par les fans de Marvel qui sont curieux de découvrir ce nouvel univers dans un coin du MCU. Les bandes-annonces de Moon Knight ont mis en évidence à plusieurs reprises les différentes personnalités jouées par Oscar Isaac, ainsi que l’action brutale et les superbes visuels qui accompagnent Moon Knight. Mais évidemment, Marvel et Disney ont gardé les éléments de la série plutôt secrets.

A 15 jours de la sortie de Moon Knight, il est possible de se faire une idée sur la série grâce aux premiers avis (sans spoilers) de la presse américaine qui commencent à faire surface. Il semble que la série a des éclaires de génie mais possède des aspects un peu idiots qui cassent le côté horreur. Il y a également des comparaisons à Benjamin Gates et le trésor des Templiers ou encore Indiana Jones.

David Opie de Digital Spy : « J’ai regardé les 4 premiers eps de #MoonKnight et je suis aussi divisé par cette série que Marc lui-même. Quand cela fonctionne, c’est une entrée MCU extrêmement originale avec des éclairs de grandeur, mais certains des aspects les plus stupides nuisent à l’horreur. Les fans des purs et durs pourraient ne pas l’apprécier autant que les nouveaux arrivants. »

I’ve watched the first 4 #MoonKnight eps and I’m as divided by this show as Marc himself. When it works, it’s a wildly original MCU entry with flashes of greatness, but some of the sillier aspects detract from the horror. Diehard comic fans might not enjoy it as much as newcomers pic.twitter.com/ZWitn1rpn2 — David Opie (@DavidOpie) March 14, 2022

Sab Astley : « #MoonKnight est une aventure de globe-trotter sombre et brillamment dingue; c’est le Trésor des Templiers trippant de Marvel. Oscar Isaac est le meilleur ajout au MCU depuis RDJ, mêlant tourment et humour dans un numéro moralement ambigu – Marc Spector est un tout nouveau calibre de héros. »

#MoonKnight is a brilliantly bonkers dark globe-trotting adventure; this is Marvel’s trippy National Treasure. Oscar Isaac is the best addition to the MCU since RDJ, entwining torment and humour into a morally ambiguous cypher – Marc Spector is a whole new calibre of hero. pic.twitter.com/nlL9QgtbyA — Sab Astley (@sab_astley) March 14, 2022

Pour Emily Murray de Zavvi, la série « Offre beaucoup d’action archéologique de style Indiana Jones (troquant le fouet pour une cape) et le grand virage d’Oscar Isaac dans le rôle principal – #MoonKnight est très amusant.

Ce n’est pas aussi dingue que je l’espérais… mais un épisode ultérieur laisse entendre que beaucoup plus de choses arrivent »

Delivering lots of Indiana Jones style archaeology action (swap out the whip for a cape) and Oscar Isaac’s great turn in the lead role – #MoonKnight is plenty of fun. It’s not as bonkers as I hoped for… but a later episode hints much more of that is coming 👀 pic.twitter.com/oDtAfvD4Hn — Emily Murray (@EmilyVMurray) March 14, 2022

Thomas Storaï : « J’ai regardé les 4 premiers épisodes de #MoonKnight, c’est différent de tout ce que nous avons vu auparavant du MCU. C’est un thriller psychologique avec une touche d’Indiana Jones, ça m’a tenu sur le bord de mon siège tout le temps. Et Oscar Isaac livre une performance envoûtante.”

I’ve watched the first 4 episodes of #MoonKnight, it’s unlike anything we’ve seen before from the MCU. It’s a psychological thriller with a touch of Indiana Jones, it kept me on the edge of my seat the whole time. And Oscar Isaac delivers a mesmerizing performance. pic.twitter.com/OWYaWeye41 — Thomas Storaï (@ThomasStorai) March 14, 2022

Ces premières réactions sont assez prometteuses, il faudra attendre le 30 mars pour découvrir enfin Moon Knight sur Disney+.

Crédit © Disney+