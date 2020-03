Modern Family saison 11 : Photos et infos du dernier épisode de la série

Découvrez des images ainsi que des infos du tout dernier épisode de Modern Family qui se termine cette année.

Modern Family, c’est bientôt fini. Le mois prochain, ABC diffusera le series finale de la comédie après 11 saisons. Les fans dirons ainsi au revoir au clan Dunphy-Pritchett-Tucker après 250 épisodes et 22 victoires aux Emmy Awards dont 5 victoires consécutives de la meilleure comédie, ce qui est un record à égalité avec Frasier.

Le final en deux parties sera diffusé le 8 avril prochain et le public peut s’attendre à des larmes : « C’est un peu comme quand vous étiez enfant et que votre meilleur ami déménageait – sauf que là ce sont 100 meilleurs amis », ironise le co-créateur Christopher Lloyd.

Cela rejoint ce que Ty Burrell (Phil) a confié au sujet de la fin de la série : « C’était comme une belle torture. C’était comme être à un mariage et à des funérailles en même temps. »

La fin de la série sera synonyme de nouveau départ pour les personnages, surtout pour les enfants qui ont grandit : « La famille est soudainement confrontée à de nombreux changement, dont certains proviennent de la nature même des enfants qui vieillissent, du moment où vous devez dire au revoir,» explique le co-créateur Steven Levitan,

Dans le final, Claire et Phil se réfugient dans la caravane du père de Phil (RIP Frank) parce que leur maison est envahie par leurs enfants et petits-enfants. Cam et Mitch considéreront d’adopter un autre enfant mais trouveront le temps d’aller au Karaoke. Haley et Alex s’amuseront une dernière fois aux dépends de leur frère Luke.

Notez que Claire et Mitchell passeront du temps ensemble et réaliseront quelque chose par rapport à leur ancienne routine et Jay et Phil auront leur moment.

Il reste seulement 4 épisodes avant la fin de Modern Family. La série revient le 18 mars pour l’épisode 15, puis le 1er avril pour l’épisode 16 avant de se terminer le 8 avril avec les deux derniers épisodes.

Source : EW / Crédit ©ABC