Marvel et Star Wars : Damon Lindelof aimerait explorer les franchises de Disney

Damon Lindelof, le créateur de la série Watchmen, aimerait explorer les franchises Marvel et Star Wars

Damon Lindelof a réussi un tour de force avec son excellente série Watchmen, l’adaptation des comics du même nom. Il a réussi a réinventé le concept avec une histoire coup de poing et un casting au top. C’est probablement l’une des meilleures séries de 2019 et on se demande ce que Lindelof explorera ensuite puisqu’il n’y a pas de saison 2 prévue pour Watchmen.

Il se trouve que Lindelof est intéressé pour explorer des grosses franchises comme le MCU et Star Wars. Pour le moment, notez qu’il n’y a rien en place, ce ne sont que des désirs exprimés par le créateur.

Actuellement en promo pour le film The Hunt qu’il écrit et produit, Lindelof se dit intéressé par Marvel. Il aimerait pouvoir un jour y mettre sa patte : « Je pense que faire quelque chose dans l’univers Marvel, n’importe où dans l’univers Marvel, serait vraiment potentiellement excitant pour moi, d’autant plus qu’ils commencent à devenir un peu plus expérimentaux. Certaines des choses que j’ai vues pour WandaVision, par exemple, on se dit: « D’accord, maintenant nous allons quelque part ». Particulièrement à la télévision. »

En effet, la phase 4 de Marvel prend quelques risques avec ses séries et en particulier avec WandaVision qui ne ressemble à rien de ce qui a été fait jusqu’à présent.

Lindelof est aussi intéressé par Star Wars mais il ne se voit pas y toucher maintenant : « À un moment donné, mais certainement pas dans un avenir immédiat, j’ai l’impression que j’aimerais faire quelque chose dans l’univers Star Wars. Peut-être dans 10 ans où je ne serais plus blâmé de l’avoir ruiné. Ce serait génial. »

Lindelof préfère attendre que la tension redescende autour de Star Wars puisque presque tous ceux qui ont dernièrement touche à la franchise ce font accuser de détruire la franchise. La seule exception est peut-être Jon Favreau avec The Mandalorian.

Pour l’instant, Disney n’est pas entré en contact avec Damon Lindelof pour travailler sur leurs franchises, mais qui sait, ils le contacteront peut-être bientôt avec cette bouteille à la mer qu’il vient de lancer. Parfois il suffit simplement de montrer son intérêt pour faire bouger les choses.

