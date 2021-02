Justice League : La nouvelle bande-annonce dévoile le Joker de Jared Leto

Découvrez la nouvelle bande-annonce du film Justice League de Zack Snyder avec le retour du Joker de Jared Leto.

Un nouveau trailer pour le film Justice League retravaillé par Zack Snyder a enfin été dévoilé. Il propose ainsi de nouvelles images dont un aperçu de Jared Leto dans son nouveau look de Joker et avec un ton différent de Suicide Squad. On découvre également Superman dans son costume noir, une chose qui tenait à cœur à Snyder.

Cette bande-annonce montre également plusieurs plans qui semblent assez similaires à ce qu’on a pu voir auparavant mais il est possible que le contexte de ces scènes ait changé. Darkseid est présent ce qui n’était pas le cas dans le film sorti en 2017 et le Steppenwolf de Snyder est différent, il est bien plus élaboré que le précédent Il y a clairement une volonté de se détacher du film de Joss Whedon.

Zack Snyder était le réalisateur original de Justice League, puis s’est retiré du projet après une tragédie personnelle. Joss Whedon a repris le film et a tourné de nouvelles scènes pour la version sortie en 2017, qui a reçu un accueil négatif de la part des fans et des critiques.

Après une campagne massive de lobbying auprès des fans pour sortir le « Snyder Cut », WarnerMedia a décidé de financer la vision de Snyder et de retravailler le film en une série limitée de 4 heures pour HBO Max, à un coût rapporté jusqu’à 70 millions de dollars.

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max. Quant à la sortie française, rien n’est encore annoncée.

Zack Snyder’s Justice League – Trailer

Crédit ©HBO Max/Warner Bros