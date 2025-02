Daredevil Born Again : Retour violent pour Matt Murdock et Le Caïd (Trailer)

Bande-annonce officielle pour le retour dans le MCU de Matt Murdock et Le Caïd dans Daredevil Born Again.

Daredevil est de retour et le ton du super-héros de Marvel ne semble pas avoir changé, contrairement à ce que les fans pensaient maintenant que la série est une production Disney+.

Daredevil : Born Again est la prochaine série MCU qui arrivera sur Disney+ en mars. Charlie Cox est de retour dans le rôle de Matt Murdock de Daredevil et D’Onofrio incarnera Wilson Fisk/Le Caïd, des personnages qu’ils jouaient dans la série de Netflix.

« J’admets volontiers qu’il n’est pas si désagréable de te revoir,» confie Fisk à Murdock au début de la bande-annonce. Clairement c’est un message à double sens pour le public de la série originale qui est ravi de revoir les personnages de cet univers qui jusqu’à présent, vivaient dans leur propre bulle et qui font désormais complètement partie du MCU.

Mais si Fisk et Murdock int une conversation qui semble plutôt amicale, le reste de la bande-annonce est assez sanglante et voit Daredevil reprendre du service après avoir laissé son masque de côté. Quant à Fisk, comme le laissait entendre la fin de la série Echo, il s’est lancé dans la politique et a conquis la mairie de New York

Selon le synopsis, dans Daredevil : Born Again, « Murdock (Cox), un avocat aveugle aux capacités accrues, se bat pour la justice à travers son cabinet d’avocats, tandis que l’ancien chef de la mafia Wilson Fisk (D’Onofrio) poursuit ses propres efforts politiques à New York. Lorsque leurs identités passées commencent à émerger, les deux hommes se retrouvent sur une inévitable trajectoire de collision. »

En plus de Cox et D’Onofrio, Daredevil : Born Again présente Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer et Jon Bernthal.

Cette nouvelle version/suite de Daredevil est créée par Dario Scardapane, avec Justin Benson et Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff et David Boyd réalisent les épisodes.

Rendez-vous le 5 mars sur Disney+.

Daredevil Born Again – Bande-annonce VF

Daredevil Born Again – Bande-annonce VOST