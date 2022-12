Deadpool 3 : Shawn Levy promet un film violent « in your face »

Le réalisateur Shawn Levy promet que Deadpool 3 sera un film plein de violence même sous le label Disney.

Deadpool est peut-être désormais hébergé dans la Maison de Mickey, mais cela ne l’empêchera apparemment pas d’être plus « hardcore » que jamais. En effet, le réalisateur Shawn Levy promet que Deadpool 3 maintiendra la violence « over-the-top » de la franchise.

« Nous écrivons, réécrivons, développons, préparons ‘Deadpool’ tous les jours maintenant. C’est tellement génial de rire tous les jours », a déclaré Levy dans une interview à Collider. « C’est tellement délicieux d’entendre et d’écrire et de proposer ces scènes où les gens parlent mal. Et la violence est « in your face » et « hardcore », et c’est vraiment un film ‘Deadpool’. Et il y a Logan dedans. Et il y a Wolverine dedans. C’est trop amusant. Je m’amuse tellement, et je n’ai même pas encore commencé à filmer. »

Le réalisateur explique également qu’il vit l’une des meilleures expériences de sa carrière : « Je dois dire que développer un film Deadpool est l’une des expériences créatives les plus amusantes de ma vie, car ce n’est pas seulement qu’il est classé R. C’est qu’il est tellement conscient de ce qu’il est, et ça rend l’écriture très amusant d’une manière qui est propre à cette franchise. »

Les commentaires de Levy réaffirment une fois de plus que Deadpool 3 sera classé R, ce qui plaira probablement à ceux qui s’inquiètent encore de savoir si Disney optera plutôt pour une classification PG-13 plus « family friendly ».

Deadpool 3 ne devrait pas sortir avant novembre 2024. Le film est actuellement en pré-production, mais le tournage commencera bientôt. Lorsqu’on lui a demandé s’ils étaient sur la bonne voie pour commencer le tournage en mai de l’année prochaine, Shawn Levy a confirmé la date :

« Dans ces eaux-là. Ouais. La vérité est que plus un film contient de la CGI, plus vous avez besoin de temps en post-production. Mais évidemment, c’est le premier film Deadpool dans le MCU. Il ne manquera pas d’effets visuels. Mais c’est aussi une priorité pour Ryan et moi de garder Deadpool brut, sans concession, ancré dans la manière dont ces films ont toujours été et que nous aimons tous. »

Deadpool 3 mettra en vedette Ryan Reynolds en tant que personnage principal aux côtés de Hugh Jackman. Shawn Levy réalisera à partir d’un scénario écrit par Rhett Reese et Paul Wernick qui sont finalement de retour après avoir écrit les deux premiers volets.

Le film est attendu en salles le 8 novembre 2024.

Source : Collider / Crédit ©20th Century Studios, Disney