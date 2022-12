Ballerina : Norman Reedus rejoint le spin-off de John Wick

Norman Reedus de The Walking Dead, rejoint Ana De Armas dans le film Ballerina, spin-off de la saga John Wick.

Ballerina, le film spin-off de John Wick, continue d’agrandir sa troupe. Selon Deadline, Norman Reedus, la star de The Walking Dead qui sera bientôt à tête de sa propre série spin-off, vient d’être annoncé au casting du film porté par Ana de Armas. Pour le moment, son rôle est gardé secret.

Ballerina verra Ana de Armas jouer le rôle d’un assassin qui cherche une vengeance mortelle contre ceux qui ont traqué et assassiné sa famille. Bien que cela puisse sembler une histoire familière, le film se connecte directement à John Wick 3 – Parabellum de 2019, en particulier la cheffe du crime russe connu sous le nom de la Directrice, jouée par Anjelica Huston qui sera de retour dans Ballerina.

Le film réalisé par Len Wiseman et écrit par Shay Hatten est actuellement en tournage. Les producteurs sont Basil Iwanyk, Erica Lee et Chad Stahelski. Brady Fujikawa et Chelsea Kujawa supervisent le projet de Lionsgate.

« Nous sommes de grands fans de Norman, et nous sommes convaincus que les fans seront tout aussi excités que nous qu’il rejoigne l’univers Wick. Il fera un ajout incroyable à Ballerina, » a confié le réalisateur à Deadline.

Reedus rejoint un casting composé également d’Ian McShane, Lance Reddick et Catalina Sandino Moreno. Il est aussi possible que Keanu Reeves, soit sur le point de faire une apparition dans le film.

Norman Reedus est connu pour son rôle de Daryl Dixon dans la série The Walking Dead qui s’est récemment achevée après 11 saisons. Mais son chemin dans cet univers n’est pas terminé puisqu’il tourne actuellement en France une série dérivée centrée sur son personnage .

Source : Deadline / Crédit©DR