Obi-Wan Kenobi : Hayden Christensen heureux de revenir en Dark Vador

Hayden Christensen se confie sur son retour dans l’univers de Star Wars en Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi.

Il y a quelques jours, Disney et Lucasfilm ont fait le plein d’annonces concernant le futur des séries Star Wars et parmi ces annonces, on a appris le retour d’un personnage mythique : Dark Vador. Et c’est Hayden Christensen, alias Anakin Skywalker qui reprendra le rôle du méchant e plus célèbre de la galaxie.

Christensen a en effet été annoncé au générique de la série Obi-Wan Kenobi face à Ewan McGregor qui reprend son rôle de Jedi. Dans une interview récente, l’acteur de Datk Vador s’est confié sur son retour dans cet univers.

« Ce fut un voyage tellement incroyable de jouer Anakin Skywalker. Bien sûr, Anakin et Obi-Wan n’étaient pas dans les meilleures conditions quand nous les avons vus pour la dernière fois … Il sera intéressant de voir ce qu’une réalisatrice incroyable comme Deborah Chow a en réserve pour nous tous. Je suis ravi de travailler à nouveau avec Ewan. C’est bon d’être de retour. »

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a décrit les événements entourant la réunion d’Anakin et Obi-Wan comme la « revanche du siècle », mais on ne sait pas encore sur quelle partie de l’histoire d’Anakin et Obi-Wan la prochaine série se concentrera.

Étant donné que le public a déjà vu le film concernant la bataille finale entre les deux, il serait logique que la nouvelle série remonte plus loin dans le passé, à l’époque où les deux étaient des chevaliers Jedi hautement décorés travaillant ensemble sur des missions.

Source : StarWars.com / Crédit ©Lucasfilm