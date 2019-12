Star Wars l’Ascension de Skywalker : Palpatine tease le passé de Rey (Spot TV)

Nouveau spot TV pour le film Star Wars l’Ascension de Skywalker avec Palpatine prêt à dévoiler des choses sur Rey.

L’Empereur Palpatine continue de s’immiscer dans les spots et autres extraits de Star Wars l’Ascension de Skywalker. Après l’extrait avec Kylo Ren, c’est un nouveau spot qui fait surface et qui tease cette fois-ci le passé de Rey.

Dans la vidéo, on peut entendre Palpatine dire : “Il est temps qu’elle apprendre son histoire…” Cela remet sur le tapis le mystérieux passé de la jeune fille et laisse entendre que le public en apprendra finalement plus sur qui elle est vraiment. ON attend aussi de voir comment Palpatine fera son retour dans la saga.

Ce film marquera le retour à l’écran de Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo et Billie Lourd, lesquels seront rejoints pour la première fois par Naomi Ackie et Richard E. Grant, Dominic Monaghan et Keri Russell.

Les vétérans Star Wars seront également au rendez-vous : Mark Hamill, Anthony Daniels et Billy Dee Williams, qui reprendra son rôle de Lando Calrissian. Le personnage de Leia Organa sera à nouveau interprété par Carrie Fisher à partir de scènes restées inédites tournées lors de Star Wars Le Réveil de la Force.

L’ultime chapitre de la saga Skywalker a été écrit par J.J. Abrams et Chris Terrio.

Réalisé par J.J. Abrams, Star Wars L’Ascension de Skywalker est attendu pour le 18 décembre 2019 au cinéma.

Star Wars L’Ascension de Skywalker – Spot TV

Source : MovieWeb / Crédit ©Lucasfilm