Jurassic World 3 : Une vidéo de tournage dévoile un dinosaure animatronique

Colin Trevorrow dévoile un dinosaure animatronique dans les coulisses du tournage de Jurassic World 3.

Jurassic World 3 est actuellement en production. Après avoir passé les rênes à JA Bayona, Colin Trevorrow est de retour à la réalisation pour Jurassic World 3. Sur le réseaux sociaux, le réalisateur a partagé une courte vidéo sympa dans les coulisses de la production du film.

Si aujourd’hui, beaucoup d’effets spéciaux sont en CGI, la franchise Jurassic Park continue d’utiliser des effets pratiques comme ce fut le cas dans la première trilogie et sur le second film Jurassic World.

Ainsi, sur la vidéo, Trevorrow montre comment il manipule une tête de dinosaure animatronique avec une télécommande. Le premier Jurassic World n’avait pas vraiment ce genre d’effets pratiques, c’est donc un changement pour Trevorrow qui revient aux sources de la franchise, ce qui lui a donné son ADN au départ.

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Daniella Pineta et Justice Smith reprendront leurs rôles des films précédents, ainsi que Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, qui ont joué dans la saga originale « Jurassic Park ». DeWanda Wise et Mamoudou Athie ont également rejoint la franchise.

Steven Spielberg est toujours à la production exécutive et Frank Marshall et Pat Crowley seront aussi producteurs.

Emily Carmichael (Pacific Rim Uprising, The Black Hole) a co-écrit le scénario de Jurassic World 3 avec Trevorrow.

Jurassic World 3 sort en salles le 9 juin 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©Universal