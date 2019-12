Black Widow : Natasha ne passe pas le relais à Yelena dans le film

Florence Pugh assure que Yelena ne remplacera pas Natasha en prenant le nom de Black Widow dans le MCU.

Natasha Romanoff ne passera pas le relais de Black Widow à Yelena Belova. C’est du moins ce qu’assure Florence Pugh qui joue Yelena dans le film. Quand le film était en production, des rumeurs laissaient entendre que Yelena sera la prochaine Black Widow et qu’elle remplacerait Natasha.

Comme les fans de Marvel le savent à ce stade, Natasha Romanoff s’est sacrifiée dans Avengers Endgame. Elle est morte dans la timeline présente. Les fans pensent ainsi que Yelena pourrait être sa remplaçante, mais apparemment, ce n’est pas le cas, du moins, pas pour le moment.

Dans une interview récente, Florence Pugh explique qu’il n’y a pas de passage de relais. Quand on lui demande si le film contient un tel moment, elle confie : “Non, quand nous faisions le film, il n’était pas du tout question de ça. Et je le dis très honnêtement, cela ne ressemblait certainement pas à une sorte de film avec un passage de relais lorsque nous le faisions.”

Elle ajoute : “Et je pense que la direction et le sentiment et l’ambiance derrière cela essayaient vraiment de raconter cette histoire compliquée et douloureuse. Il était surtout question de lui rendre justice parce que beaucoup de fans attendaient son film. Et aussi, je pense que beaucoup de gens apprécieront cette histoire.”

S’il n’y a pas de passage de relais officiel dans le film, cela ne veut pas dire que Yelena n’aura pas une place dans le futur des films Marvel. Pour le moment, on la découvrira dans Black Widow et on attend de voir s’il elle apparaîtra dans le futur. Il est aussi possible que l’actrice tente de garder l’histoire du film secret et mettre sur une mauvaise piste en disant qu’elle ne sera pas la nouvelle Black Widow à l’avenir.

Premier film des studios Marvel dédié à cette super-héroïne, Black Widow est également le premier film de la phase 4 de l’Univers Cinématographique Marvel. Depuis la première apparition de Black Widow dans Iron Man 2 en 2010, le personnage a enfin son film solo, une chose que les fans demandaient depuis longtemps.

Avec ce nouveau film dont elle est la vedette, elle développe une nouvelle fois la profondeur et l’histoire personnelle de ce personnage devenu incontournable dans l’Univers Cinématographique Marvel.

Scarlett Johansson y incarne à nouveau Natasha Romanoff alias Black Widow aux côtés de Florence Pugh qui joue le rôle de Yelena , David Harbour celui d’ Alexei, le Gardien rouge et Rachel Weisz celui de Melina.

Ce film d’action et d’espionnage est réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige.

Black Widow sort le 29 avril 2020.

Source : Uproxx / Crédit ©Marvel