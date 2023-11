Loki saison 2 : Tom Hiddleston a suggéré le moment émouvant en rappel à Thor (spoilers)

Le producteur de Loki se confie sur le final et révèle que Tom Hiddleston a suggéré ce rappel émotionnel de Thor dans le final de la saison 2. Spoilers.

Loki se termine avec son dieu titulaire réclamant son trône, mais pas celui auquel il s’attendait. La série Marvel Disney+ a conclu sa deuxième saison en fin de semaine dernière, disant apparemment au revoir à Loki incarné par Tom Hiddleston.

Dans un effort d’empêcher l’univers de s’effondrer sur lui-même, Loki apprend à contrôler son « errance temporel », l’utilisant pour remonter de plus en plus loin dans le temps. Avec l’aide de Sylvie (Sophia Di Martino), Mobius (Owen Wilson) et O.B. (Ke Huy Quan), il essaie encore et encore de réparer le Cœur Temporel du TVA et d’éviter une fusion. Mais chaque fois qu’il y retourne, il échoue et il passe des siècles à revivre encore et encore les mêmes événements.

Finalement, Loki admet sa défaite et choisit de se sacrifier pour sauver chaque univers. En marchant vers le Cœur Temporel, il saisit le tissu même de l’espace-temps et l’utilise pour construire son propre trône, tissant les fils ensemble pour créer un arbre. C’est un clin d’œil au légendaire arbre du monde Yggdrasil de la mythologie nordique.

Avec cela, Loki se couronne essentiellement maître du multivers, veillant sur chaque chronologie comme un dieu solitaire. C’est l’acte altruiste ultime de l’un des méchants les plus notoires de Marvel – un méchant qui a jadis lancé une invasion extraterrestre à New York pour attirer l’attention de son père.

Dans une interview à EW, le producteur exécutif Kevin Wright est revenu sur ce final et s’est confié sur le fait qu’il s’agisse ou non de la fin pour Loki dans le MCU.

Dans un premier temps, Wright confie qu’ils savaient depuis la saison 1 que ce serait la manière dont se terminerai la série : « Une fois que nous allions faire une saison 2, nous savions que Loki finirait sur le trône. Cela a toujours été la chose la plus facile. La question était : que voulez-vous que cela ressente pour le public ? »

Il continue : « Il existe une version triomphale et super héroïque. Il existe une version où c’est un mauvais tournant. Mais il s’agissait toujours du voyage émotionnel que nous souhaitions faire vivre aux gens. Il s’agissait de construire ce voyage pour qu’il soit aussi cathartique que possible et qu’il ressemble à la récompense de six films et 12 épisodes sur 12 ans avec ce type. Il s’agissait toujours de construire cet arc pour qu’il soit aussi satisfaisant que possible. »

Wright a aussi discuté de ce rappel émotionnel de Thor qui a été improvisé par Tom Hiddleston. A un moment donné, Loki se tourne vers Sylvie et Mobius disant : « Je sais quel dieu je dois être. Pour vous, pour nous tous. » C’est une référence directe à l’une de ses répliques dans le film Thor original de 2011.

« C’était 100 pour cent Tom. Nous avions déjà fait quelques prises de la première partie de cette phrase, qui disait : « Je sais quel dieu je dois être ». Et sur la prise finale, Tom a dit : « Hé, je peux essayer ça ? » Dès qu’il l’a dit, nous nous sommes tous dit : « C’est la bonne. » Cela m’a presque donné l’ambiance du Truman Show, cette signature finale, en regardant directement vers la caméra. Mais cette histoire est au cœur de la façon dont Tom essaie toujours d’améliorer les choses. Nous devions juste construire une série qui pourrait lui donner le cadre nécessaire pour avoir ces pivots créatifs. Tout le monde a levé les mains et disait : « Bon sang, c’est pour ça que ce type est fantastique. » »

Alors est-ce la fin pour Loki ? en ce qui le concerne, Wright voit ça comme la fin d’un comic. « J’y pense un peu comme à une série de comics, et c’est la fin de cette série. Je sais que [le scénariste en chef Eric Martin] l’a souvent dit : ces deux saisons étaient deux chapitres du même livre, et nous voulions clôturer le livre. C’était un défi d’Owen entre les saisons : il disait : « Personne n’a le courage de fermer le livre ! Fermons le livre ! »

Pour lui, ils n’ont fait « qu’effleurer la surface ». Il ajoute : « J’adorerais voir plus d’histoires avec Loki, et je pense que Tom continuerait à jouer ce personnage jusqu’à ce qu’il soit le Loki classique de Richard E. Grant [rires]. Mais je ne pense pas que cela signifie qu’il faille raconter cette histoire tous les ans ou tous les deux ans. Il s’agit de le faire lorsque nous avons une bonne histoire à raconter. J’adorerais continuer à travailler avec ces cinéastes. »

Il termine en laissant la porte ouverte pour un spin-off : « Nous avons construit une équipe vraiment géniale, et si Loki est Breaking Bad, il y a peut-être un moyen pour cette équipe de continuer à raconter des histoires avec notre version de Better Call Saul – que ce soit avec Sylvie, avec le TVA ou avec un nouveau Loki. Mais nous ne voulons le faire que si nous avons la bonne histoire et elle peut être tout aussi enrichissante que celle-ci. Après tout, vous ne pouvez pas être le Dieu des Histoires si vous ne racontez pas davantage d’histoires. »

Loki est disponible sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Disney+