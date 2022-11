Black Panther Wakanda Forever : Second meilleur démarrage de 2022 au box office US

Black Panther Wakanda Forever devient le second meilleur démarrage de 2022 au box office US derrière Doctor Strange in The Multiverse of Madness.

Les studios Marvel continuent de dominer le box office américain. La suite très attendue de Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever, a débuté avec un total de 180 millions de dollars au box-office américain, selon Comscore. Cela marque le deuxième meilleur démarrage pour 2022 à ce jour, derrière un autre titre Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui a débuté avec 185 millions de dollars en mai.

Au box-office mondial, la suite de Black Panther a rapporté 150 millions ce qui porte son total à 330 millions de dollars. Auparavant, le premier film avait battu des records au box office en 2018, récoltant 218 millions de dollars au cours d’un long week-end de lancement et devenant le film de super-héros le plus rentable aux États-Unis. Dans le monde, il a rapporté 1,3 milliard de dollars.

Notez que ce deuxième volet de Black Panther ne sortira pas sur deux marchés importants : la Chine et la Russie. Le premier pays propose de moins en moins de productions hollywoodiennes sur ses écrans, et le second, à cause de l’invasion de l’Ukraine.

Wakanda Forever réunit une grande partie de l’équipe créative et du casting d’origine, notamment Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Danai Gurira et Angela Bassett, et suit les Wakandais à la suite de la mort du roi T’Challa (le regretté Chadwick Boseman). Il présente également Namor (Tenoch Huerta), du mythique royaume sous-marin de Talocan.

Wakanda Forever est avant tout, un hommage vibrant et émouvant à Chadwick Boseman, décédé en 2020 des suites d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans. Suite à cette tragédie, le réalisateur Ryan Coogler a du changer ses plans et a réécrit le film pour intégrer la mort de son héros et introduire son successeur dans la peau de Black Panther.

Source : EW / Crédit ©Marvel