The Boys saison 3 se paye Disney+ dans une parodie hilarante ! (vidéo)

La série irrévérencieuse d’Eric Kripke trolle Disney+ au lendemain du Disney+ day, et de la meilleure des façons !

“Vous avez le pouvoir de contrôler le meilleur contenu du monde”.

Dès l’ouverture de cette bouffonnerie signée The Boys, la messe est dite : on va se moquer de Disney+ et pas qu’un peu.

Ce, grâce à la corporation The Vought qui chapeaute les super-héros démoniaques de la série, métaphore des grosses machines à films et séries de notre réalité : à savoir Warner, Disney etc… Comment ? Avec Vought + voyons !

La série qui détourne le genre du super-héros pour montrer tout ce qu’il pourrait y avoir de détestable chez l’humain produite par Amazon Prime Video revient ce samedi online pour troller le service de Streaming de Disney. Et c’est très drôle.

Dans une vidéo (à voir en bas d’article) parodiant les trailers de lancement de services de streaming, on retrouve Homelander, Stargirl, A-Train et tous les autres, moquant les différentes thématiques du service de streaming de la firme de Mickey, avec beaucoup de dérision. Et en reprenant même en bonus leur propre thèmes promotionnels : à savoir la mise en avant des femmes et de la diversité, apanage des films de super-héros depuis quelques années.

« Des programmes de femmes pour les femmes » annonce ainsi Stargirl «plus !» dit-elle. Un pic au petit « + » au sens propre et figuré de Disney+ cela va sans dire. « Des beats urbains au rues de la ville, des séries qui mettent en avant et au centre les voix de la diversité. » poursuit A-Train.

Une satire à l’image du ton absurde et corrosif de The Boys, qui n’est pas pour déplaire à l’heure de la multiplicité des services de streaming et de la multitude de ce qu’on appelle « l’original content » dans le jargon des productions sérielles.

Une saison 3 de The Boys qui se concentrera encore et toujours sur des problèmes d’actualité, mais pas que, avec des thématiques inédites et d’autres inspirées des comics originaux.

Si l’on sait que le showrunner de la série va aborder le sujet du covid ainsi que la désinformation qui va avec, et la montée des extrêmes, cette saison 3 de The Boys accueillera plusieurs nouveaux super-héros, comme Crimson Countess qui sera incarnée par Laurie Holden (The Walking Dead).

Parmi les autres nouveaux qui ont rejoint la série, on trouve Nick Wechsler (Revenge) qui incarnera Blue Hawk, tandis que Miles Gaston Villanueva (Law & Order True Crime: The Menendez Murders) et Sean Patrick Flannery (Dexter) joueront respectivement Supersonic et Gunpowder.

Kristin Booth (Orphan Black) et Jack Doolan (Marcella) incarneront les super-héros frères et sœurs Tessa et Tommy, alias les TNT Twins. Et bien sûr, Jensen Ackles (Supernatural) jouera un rôle important en tant que tout premier super-héros, Soldier Boy.

La saison 3 de The Boys n’a pas encore de date de sortie. Elle devrait arriver sur les écrans d’Amazon Prime Video au printemps ou été 2022. En attendant, on peut toujours suivre la chaine youtube de Voight international, qui propose chaque mois un aperçu des personnages à venir ainsi que des news hilarantes du monde de The Boys, agrémentées de pubs délirantes en suivant ce lien.

THE BOYS : Vought+ ( parodie de Disney+)

Crédit photos : ©Prime Video