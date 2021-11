Les Éternels : Les scénaristes ont déjà imaginé une préquelle en série !

Les scénaristes des Éternels imaginent une préquelle du film sur Disney+ autour du passé de leurs personnages

Les Éternels est toujours en tête du classement du box-office en France et aux USA, alors que le film continue à faire polémique dans certains pays du monde.

Si le film détonne avec le MCU tel que nous le connaissons, la critique a salué le travail de Chloé Zhao pour un film de super-héros comme on en voit rarement au cinéma.

Si la fin du film assure le retour de ces nouveaux héros de la phase 4 du MCU, ainsi que l’introduction de nouveaux personnages, comme Eros frère de Thanos, ou Black Knight, il se pourrait bien que ce groupe de héros Éternels reviennent peut-être autrement que sur grand écran.

A l’occasion d’une interview avec le magazine Hollywood Reporter, Kaz et Ryan Firpo, les scénaristes du film, sont revenu ce derniers, les personnages, ainsi que les possibilités qu’offre ce nouveau panel de super-héros dans le MCU.

Et ces derniers ne seraient pas contre réunir à nouveau la team Éternels. Kaz a déclaré avoir déjà effleuré avec Ryan l’idée d’une préquelle du film pour Disney+ : « j’adorerai faire cette série ».

Une série qui pourrait revenir sur différents épisodes de l’histoire du monde avec nos personnages, à l’image des flashbacks qu’on a pu voir dans le film.

«On pourrait revenir en1890 avec un épisode sur Kingo à Mumbai, jonglant entre sa vie de star de film, et dissolution de l’Empire Britannique avec Gandhi. » a expliqué Kaz « on pourrait avoir un épisode autour de Thena en Grèce, j’aimerai vraiment faire cette série ».

Si la frontière du MCU n’existe plus entre le grand écran et le service de streaming de Disney, on ne sait pas si le duo de scénariste s’est approché des studios pour voir si l’idée d’une série ou mini-série autour des Éternels pourrait voir le jour.

En attendant de voir si ces envies ne sont que de l’ordre du fantasme pour Kaz et Ryan Firpo, leur film réalisé par Chloé Zhao est à voir toujours en salle en France.

Crédit photos : ©Marvel/Disney