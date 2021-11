Gardien de la Galaxie 3 : Le personnage de Stallone sera dans le film

Sylvester Stallone va faire son retour dans Les Gardiens de la Galaxie 3.

Il avait fait ses débuts dans le MCU en 2017 dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Jusqu’ici on ne savait pas si l’on allait revoir ce personnage dans la suite des aventures de Star Lord toujours sous l’œil de James Gunn : Les Gardiens de la Galaxie 3.

Avec la disparition de Yondu, rien ne laissait croire qu’on reverrait le mentor de ce dernier, ou même les ravageurs. Pourtant on sait désormais pour sur que Stakar Ogord aka Starhawk, incarné par Stallone, sera bien dans cette suite, puisque Stallone a publié une vidéo sur son compte Instagram dans les coulisses du film.

L’acteur a pris le temps de montrer un petit « sneak peek » du tournage des Gardiens de la Galaxie 3., alors que l’acteur s’apprête à faire de la motion capture (ci-dessous).

Dans une première vidéo, dans l’appareil de captation, l’acteur explique où il est et le processus de motion capture de son visage et expressions, « qui pourront être ainsi dupliquées si l’on n’est pas là ».

On le voit ensuite dans l’équipement, en plein scan des caméras et autres flashs de motion-capture. Preuve que ce dernier est bien en plein tournage du film et non simple invité sur le plateau de son ami réalisateur.

Si Stallone est très proche de James Gunn, rien ne garantissait ou suggérait que le personnage de ce dernier sera de retour dans ce troisième film dédié aux Gardiens de la Galaxie. Si l’on ne sait toujours rien de l’intrigue, on peut s’assurer de voir les ravageurs avec la présence de Stallone dans cette suite.

Si rien ne filtre sur l’intrigue ou le tournage des Gardiens de la Galaxie 3, il est confirmé que l’action du film se passera après les événements de Thor Love And Thunder, film dans lequel un certain nombre de Gardiens seront présents.

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan et Pom Klementieff seront de retour à l’affiche.

Ecrit et réalisé par James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie 3 sortira en mai 2023. Avant ça, Les Gardiens reviendront dans un spécial fêtes, qui sortira sur Disney+ en décembre 2022.

Source : Collider / Crédit ©Marvel