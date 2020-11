Grey’s Anatomy saison 17 : Comment Krista Vernoff et Ellen Pompeo ont fait revenir [Spoiler]

Le personnage qui a fait son retour surprise dans Grey’s Anatomy apparaitra encore trois fois dans la saison 17. SPOILERS.

Si vous faites partie des gens qui ne savent pas encore qui est revenu dans le deuxième épisode de la saison 17 de Grey’s Anatomy, nous vous conseillons de quitter cette page immédiatement pour ne pas vous faire spoiler. Pour les autres, c’est ci-dessous.

Le Dr Mamours (ou McDreamy) est de retour. A la fin du double premier épisode de la saison 17, Meredith est inconsciente et son défunt mari apparait dans son rêve. C’était un twist que les fans n’ont pas vu venir mais ils n’étaient pas les seuls puisqu’apparemment, beaucoup de personnes de la production (y compris les acteurs) n’étaient pas au courant avant la diffusion de l’épisode.

Le retour de Patrick Dempsey est assez surprenant puisque quand il a quitté la série, l’ambiance était assez tendue entre l’acteur et la production. Il se disait aussi que l’entente entre Dempsey et Ellen Pompeo n’était pas au beau fixe. Pourtant, selon la showrunner Krista Vernoff, le retour de Derek était l’idée de Pompeo.

« Dans mon imagination la plus folle de qui nous pourrions avoir, il n’était pas sur la liste », dit Vernoff. « Parce qu’il y avait une certaine complexité autour de son départ de la série. » Mais Pompeo lui a assuré qu’ils étaient partis en randonnée récemment et qu’elle pensait qu’il reviendrait. Apparemment , ils sont en bons termes.

Quand il s’agissait de garder le secret du retour de Dempsey, Vernoff confie : « Nous ne l’avons pas dit aux scénaristes avant un bon moment. Quand elle marche et qu’elle a l’air de l’appeler, et elle dit : » Derek ? » Dans le scénario, je l’avais sous le nom d’Ellis Grey. Et elle dit : « Maman ? » Nous l’avons lu à la table de cette façon. Personne ne savait ce que nous faisions – au point que lorsque l’équipe s’est présentée le jour où nous avons tourné la scène, personne ne le savait. C’était top secret. »

La scène a été filmée sur une plage privée et selon Vernoff, le moment était « tellement émouvant et réparateur », dit Vernoff. « Cette série dure depuis 17 saisons. Il y a eu des histoires autour de certains départs. Et il y a eu suffisamment d’années entre-temps pour que tout le monde grandisse; ils grandissent, ils réalisent où ils se sont trompés. Il y a toujours en quelque sorte deux côtés à chaque histoire. C’était un retour à la maison. »

Et ce n’est pas fini. Vernoff a également révélé que le retour de Derek n’était « pas seulement un caméo ». Au contraire, il devrait apparaître encore trois fois de plus.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC. TF1 diffusera les deux derniers épisodes de la saison 16 mercredi prochain.

Source : EW / Crédit ©ABC