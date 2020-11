Black Panther 2 : Chadwick Boseman n’aura pas de double digital

Marvel promet qu’ils ne vont pas intégrer une version digitale de Chadwick Boseman dans Black Panther 2.

Black Panther 2 ne comportera pas de double numérique à la place de feu Chadwick Boseman. Victoria Alonso de Marvel Studios, a confirmé la nouvelle dans une récente interview.

Boseman est malheureusement décédé en août dernier après une longue et secrète bataille contre le cancer du côlon de stade IV. Le monde continue de pleurer sa perte, ainsi que ses amis et sa famille, mais cela n’empêche pas certains fans du Marvel Cinematic Universe de s’interroger sur l’avenir de Black Panther 2.

Les studios n’ont en aucun cas l’intention de générer une version digitale de l’acteur : « Non. Il n’y a qu’un seul Chadwick, et il n’est pas avec nous. Notre roi, malheureusement, est mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction, et nous prenons un peu de temps pour voir comment nous revenons à l’histoire et ce que nous faisons pour honorer ce chapitre de ce qui nous est arrivé qui était si inattendu, si douloureux, si terrible, vraiment. »

Victoria Alonso et Marvel Studios ne pensent même pas vraiment à Black Panther 2 pour le moment. Elle dit: « Parce que Chadwick n’était pas seulement une merveille … mais il me semble aussi qu’en tant que personne, ce qu’il a fait nous a élevé en tant qu’entreprise et a laissé sa marque dans l’histoire. »

Alonso continue: « Je sais que parfois deux mois passent ou trois mois passent en production et on dit, déjà, c’était long. » Le studio essaie toujours de se réconcilier avec la perte prématurée de Boseman. « Mais ce n’est pas long, nous devons réfléchir soigneusement à ce que nous allons faire, et comment, et réfléchir à la façon dont nous allons honorer la franchise. »

En août 2019, Marvel Studios a officiellement annoncé Black Panther 2, avec le retour du réalisateur Ryan Coogler. Chadwick Boseman allait revenir, avec le reste de la distribution, mais tout a changé maintenant. « Je n’ai jamais pleuré une perte aussi grave auparavant. J’ai passé l’année dernière à préparer, imaginer et écrire des mots pour qu’il les dise, que nous n’étions pas destinés à voir », a déclaré Coogler dans un hommage à Boseman.

« Cela me laisse brisé de savoir que je ne pourrai plus regarder un autre gros plan de lui sur le moniteur ou marcher vers lui et lui demander une autre prise. » Boseman a même caché sa maladie à certains de ses plus proches collaborateurs, dont Coogler.

Marvel Studios a toujours Black Panther 2 prévu dans les salles pour le 6 mai 2022. Cependant, il semble évident que la date devra changer une fois que le studio trouvera un moyen positif d’aller de l’avant, tout en rendant hommage à Chadwick Boseman en même temps.

Source : Clarin / Crédit ©Marvel