House of the Dragon saison 1 : L’absence de Daeron Targaryen expliquée

George R.R. Martin explique l’absence de Daeron Targaryen, le cadet de Viserys et Alicent dans la saison 1 de House of the Dragon.

Alors que House of the Dragon approche de la fin de sa première saison, les téléspectateurs ont pu voir divers membres de la dynastie Targaryen à travers plusieurs itérations. Tout comme Emma D’Arcy et Olivia Cooke ont remplacé Milly Alcock et Emily Carey dans les rôles de la princesse Rhaenyra Targaryen et de la reine Alicent Hightower, l’épisode de dimanche dernier a vu Tom Glynn-Carney et Ewan Mitchell reprendre les rôles du prince Aegon Targaryen et du prince Aemond « One- Eye » Targaryen. Et dans la tradition incestueuse de la famille, Aegon est marié à sa propre sœur, Helaena (Phia Saban).

Mais ce que se demandent les fans, c’est où se trouve leur plus jeune frère, Daeron Targaryen ? Après tout, Daeron a un rôle important à jouer dans la guerre civile à venir, tout comme son dragon, Tessarion, surnommé « la reine bleue ».

Ne vous inquiétez pas, dans son dernier article de blog, l’auteur de A Song of Ice and Fire, George R.R. Martin, a expliqué : « Oui, Alicent a donné quatre enfants à Viserys, trois fils et une fille », a confirmé Martin. « Leur plus jeune fils Daeron est à Oldtown, nous n’avons tout simplement pas eu le temps de l’intégrer cette saison. »

Pour les lecteurs de Fire & Blood, cette absence n’est pas étonnante puisque le personnage arrive plus tard durant la guerre et quand il apparait, il fait partie de l’armée Hightower. Oldtown est le siège de la Maison Hightower, la famille de la mère de Daeron, c’est une destination courante pour les jeunes fils de la noblesse qui ne sont pas censés hériter eux-mêmes du pouvoir.

Source : George R.R. Martin / Crédit ©HBO