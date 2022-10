Grey’s Anatomy saison 19 : Addison Montgomery de retour dans l’épisode 3 (spoilers et promo)

Addison Montgomery sera de retour dans l’épisode 3 de la saison 19 de Grey’s Anatomy. Spoilers et promo.

La saison 19 de Grey’s Anatomy continue tranquillement après avoir introduit des nouveaux personnages et une nouvelle dynamique au sein de l’hôpital avec notamment Meredith qui est désormais la Cheffe de la chirurgie. Chacun prend son rythme et on peut dire que, même si le drame est toujours très présent, la série revient à son côté plus léger du début (sans les scènes sexy).

Dans l’épisode de cette semaine, Meredith et Nick commencent à se réconcilier ; Teddy et Owen sont constamment en dispute ; Maggie et Winston ont aussi leurs différends parce qu’elle ne le laisse pas faire son travail correctement ; Schmidt, qui est désormais chef des résidents, tente de faire revenir Helm qui a quitté la médecine et travaille comme barmaid chez Joe’s.

De leur côté, Jo et Bailey passent une journée entre mamans avec leurs filles mais Bailey cherche aussi à dégoter des infos sur le programme des résidents. Alors qu’elle a tenté à plusieurs reprises de changer les choses, elle s’est constamment vu refuser ce qu’elle voulait mais aujourd’hui, les mêmes idées qu’elle avait sont acceptées quand c’est Nick qui en fait la demande.

Ailleurs, alors que Lucas tente d’être discret par rapport aux liens familiaux qu’il a dans l’hôpital, Blue balance qu’il pense que Lucas couche avec Amelia parce qu’il les a vu faire des messes basses et sortir ensemble d’une salle de garde. Amelia parlait avec son neveu parce qu’il dort dans l’hôpital et elle veut lui trouver un logement ou qu’il aille habiter chez Meredith en attendant. Mais Lucas ne veut pas d’aide et il ne révèle pas non plus à ses camarades qu’Amelia est sa tente, même quand on lui demande s’il a une meilleure explication.

A la fin de l’épisode, Meredith, Nick, Amelia, Maggie et Winston assistent à une présentation de Zola qui fait un grand exposé sur sa grand-mère, le Dr Ellis Grey, atteinte d’Alzheimer. Mais la jeune fille panique quand elle se rend compte que sa mère et sa tante Maggie pourraient aussi développer la maladie et mourir comme Ellis. Meredith monte alors sur scène et tente de rassurer sa fille.

La semaine prochaine, le Dr Addison Montgomery (Kate Walsh) sera de retour, comme le montre la promo. Bailey (elle n’a toujours pas repris son poste l’hôpital mais s’occupe autrement), qui a fait appel à Addison, recrute les résidents pour créer une série de vidéos sur les réseaux sociaux informant les adolescents sur la santé sexuelle. Les vidéos, filmées à Grey Sloan devant un groupe de lycéens, touchent personnellement alors qu’une étudiante a des complications médicales lors de sa visite. Ailleurs, Meredith et Maggie apprennent quelque chose de nouveau sur Zola.

Notez aussi que le Dr Kai Bartley (E.R Fightmaster) sera également de retour pour la première fois cette saison dans l’épisode 3. On attend de voir où la relation entre Kai et Amelia ira cette année après leurs retrouvailles à la fin de la saison dernière.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 19 – Promo 19×03