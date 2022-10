Black Panther Wakanda Forever : Le producteur du film le compare au Parrain

Le producteur de Black Panther compare la suite Wakanda Forever au film Le Parrain.

Le mois prochain, la phase 4 du MCU arrivera à sa fin avec la sortie de Black Panther Wakanda Forever. En effet, le film mettra fin à la phase en cours avant que Ant-Man et la Guêpe Quantumania ne lance la prochaine en février 2023.

Dans une interview à Total Film, le producteur Nate Moore a confie que pour le lui, le film est un peu comme Le Parrain. Il explique : « Cela semble fou, mais je vais le dire. C’est un peu comme un film de mafia, » a déclaré Moore.

« Il y a un peu de… Parrain… j’ai l’air fou, mais… Il y a ce sentiment de familles en guerre. Parce que ce film parle beaucoup de Wakanda qui se trouve un égal à lui-même et du monde de Talocan de Namor. »

Il ajoute : « Mais ces deux nations isolationnistes qui sont incroyablement puissantes – probablement plus puissantes que toutes les autres nations du monde – [recherchent] comment elles peuvent coexister toutes les deux. »

Comme teasé auparavant, Wakanda ouvrira ses frontières : « Le film parle beaucoup de Wakanda ouvrant ses frontières dans une certaine mesure, et avoir un impact sur le monde de Namor d’une manière inattendue. Namor vient en quelque sorte à Wakanda avec une proposition qui n’est pas sans rappeler, vous savez, l’une des cinq familles qui viennent avec une proposition. Et Wakanda doit trouver comment négocier avec cette puissance mondiale qui franchement, n’en a pas peur. »

En plus des acteurs de retour Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Letitia Wright et Florence Kasumba, Wakanda Forever présente de nouveaux visages. Tenoch Huerta joue le rôle du souverain légendaire Namor, avec Mabel Cadena et Alex Livinalli rejoignant le casting en tant que Namora et Attuma.

Le film marquera également les débuts de Michaela Coel dans le rôle d’Aneka et de Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, une brillante inventrice technologique adolescente qui jouera bientôt dans sa propre série Disney+, Ironheart.

Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther Wakanda Forever sort le 9 novembre en France.

Source : Comic Book / Crédit ©Marvel Studios