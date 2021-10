Les Eternels : Nouvelles affiches et nouveau spot TV

Découvrez les affiches personnages ainsi qu’un nouveau spot TV pour le film Les Eternels.

De nouvelles affiches ainsi que de courtes descriptions pour les personnages du film Les Eternels ont été dévoilés par Marvel Studios. Une affiche de groupe est aussi à découvrir dans la galerie ci-dessous.

Extraterrestres immortels originaires d’une lointaine planète, les Éternels sont arrivés sur Terre il y a des milliers d’années pour protéger l’humanité contre des prédateurs aliens appelés Déviants. Ils ont été avertis de la menace que représentent les Déviants par les Célestes, une race de bâtisseurs cosmiques qui ont posé leur empreinte sur les constituants mêmes de la vie.

GILGAMESH (Ma Dong-Seok) Gilgamesh est l’Éternel le plus fort et le plus gentil de tous. IKARIS (Richard Madden) Ikaris, un Éternel puissant, sérieux, centré sur sa mission et doté d’une grande force. KINGO (Kumail Nanjiani) Kingo est un Éternel ouvert et plein d’entrain qui ne manque pas de style. LES ETERNELS DRUIG (Barry Keoghan) Druig est un Éternel intense qui a le pouvoir de contrôler les esprits. AJAK (Salma Hayek) Ajak est la matriarche des Éternels PHASTOS (Brian Tyree Henry) Phastos est maître inventeur et technopathe. SERSI (Gemma Chan) Sersi est très proche des humains. Elle vit à Londres et travaille au Muséum d’Histoire naturelle. SPRITE (Lia McHugh) Bien qu’âgée de plusieurs milliers d’années, Sprite a l’apparence d’une jeune fille de 12 ans. THENA (Angelina Jolie) Farouche guerrière, Thena n’est jamais aussi à l’aise qu’au cœur de combats. MAKKARI (Lauren Ridloff) Makkari est la femme la plus rapide de l’univers Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Les Eternels, cette nouvelle production de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements d’Avengers: Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, les Déviants.

L’histoire se déroule sur deux périodes. Une histoire se déroule dans le passé lorsqu’ils fonctionnaient comme une équipe formidable et une unité familiale proche. Le deuxième scénario est dans le présent, lorsque le groupe s’est fracturé et s’est séparé, se contentant de vivre parmi les humains, se cachant à la vue de tous. La menace dominante des Déviants, qui menacent une fois de plus l’existence de l’humanité, signifie que les Éternels doivent mettre leurs différences de côté et se regrouper.

Le casting de Les Eternels inclus Richard Madden dans le rôle de « tout-puissant » Ikaris, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, Lauren Ridloff dans le rôle du speedster Makkari (la première super-héroïne sourde du MCU), Brian Tyree Henry en tant que l’inventeur Phastos, Salma Hayek en tant que chef Ajak, Lia McHugh en tant que «jeune éternelle» Sprite, Don Lee en tant que Gilbamesh, Angelina Jolie en guerrière Thena, Kit Harington en Dane Whitman (alias Black Knight), Barry Keoghan en Druig et Gemma Chan en Sersi.

Réalisé par l’oscarisée Chloé Zhao, Les Eternels sortira en salle le 3 novembre 2021.

Les Eternels – Spot TV