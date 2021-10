Batwoman saison 3 : Ryan face à son passé et Renée Montoya entre en jeu (spoilers et promo)

La saison 3 de Batwoman sera pleine d’émotions pour Ryan, alors qu’elle découvre une information importante sur son passé. Spoilers et promo de l’épisode 2.

A la fin de la saison 2, Alice a balancé une bombe à Ryan en lui disant que sa mère biologique était encore en vie. Au début de la saison 3 qui a démarré ce mercredi 13 octobre, Sophie a confirmé à Ryan qu’Alice disait la vérité. Cependant, au lieu d’ouvrir le dossier sur sa mère, elle décide que la Bat Team était sa famille et souhaite laissé le passé derrière elle.

Evidemment, c’est bien trop facile et elle va finir par croiser la route de sa mère. Les photos et la promo publiées par The CW confirment qu’elles se rencontreront dans l’épisode 2, même si elles ne se cherchent pas activement. Apparemment, ce sera un rendez-vous d’affaire qui va les mener à cette rencontre.

Selon Javicia Leslie, qui joue Batwoman, la tentative de Ryan d’enterrer le passé n’est que le début. « La saison commence avec Ryan réalisant que « Non, ma mère est en vie, et elle ne m’a tout simplement pas choisie », » a déclaré Leslie à TVLine.

Une relation compliquée à venir

Le premier épisode de la saison 3 a révélé la mère biologique de Ryan une femme nommée Jada Jett (jouée par Robin Givens), riche magnat des affaires avec son propre hélicoptère. Elle et son fils Marquis Jet (Nick Creegan) ont vécu une vie différente de celle de Ryan, une vie dans laquelle ils ne manquent de rien et ont tout à portée de main. Lorsqu’elle finira par connaître sa nouvelle famille, Ryan envisagera la vie privilégiée qu’elle a manquée.

« Cela crée cette relation vraiment compliquée entre Jada et Ryan », explique Leslie. « En fin de compte, chaque fille veut sa mère et chaque mère veut sa fille. Indépendamment de ce qu’elles vont traverser, cela va toujours exister. Ce sera toujours un thème sous-jacent dans la relation. »

Il y a un moment de prise de conscience – et peut-être un peu d’inquiétude – dans l’épisode où Jada apprend que quelqu’un s’est penché sur sa vie privée. Cela met en place une chaîne d’événements qui obligera la femme d’affaires à commencer à faire une introspection. « Vous ne pouvez pas fuir votre passé… et ce passé entre dans son bureau », dit Givens. « [Ça] l’oblige à bien regarder son passé. »

« À un moment donné, la mère de [Ryan] dit : « Non, je ne veux pas de toi dans ma vie « , et elle doit rester là et le prendre et ne pas être blessée », tease Givens. « C’est juste une belle dynamique au milieu de ce monde auquel Ryan est confronté. »

Une collaboration à contrecoeur

Ailleurs, Renée Montoya (Victoria Cartagena, qui a déjà joué le personnage dans Gotham) entre en jeu. L’ex inspectrice de la police de Gotham a mis Ryan au pied du mur en la forçant à travailler avec Alice pour récupérer les trophées de Batman qui ont disparu à la fin de la saison 2 et affronter Poison Ivy. Montoya connait l’identité secrète de Batwoman et s’en sert pour qu’elle face ce qu’elle veule.

Leslie tease aussi « quelques rebondissements cette saison » et « un petit côté romantique de Ryan que nous n’avons jamais pu voir ». La saison 3 explorera également la dynamique de la Bat Team et comment cela peut « coexister avec sa relation avec sa famille » ou plutôt, comment cela devient un problème. « Elle commence la saison en se disant qu’elle gère et puis évidemment, son plan va avoir des bâtons dans les roues », note Leslie.

La semaine prochaine, lorsqu’une nouvelle incarnation de Killer Croc, fait surface et commence à accumuler les cadavres, l’équipe inaugurale de Batwoman (Javicia Leslie) et Alice (Rachel Skarsten) est mise à l’épreuve. Mais Alice n’est pas la seule intrusion indésirable dans la vie de Ryan lorsque Jada Jet (Robin Givens) se présente chez Wayne Enterprises, insistant pour rencontrer le nouveau PDG de l’entreprise.

La relation de Luke (Camrus Johnson) et Mary (Nicole Kang) est tendue sous le poids d’un secret que Luke garde, tandis que Sophie (Meagan Tandy) se retrouve à faire partie du cercle restreint de Ryan.

Batwoman, c’est le mercredi sur la CW.

Batwoman saison 3 – promo 3×02