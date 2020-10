Shameless saison 11 : Enfin une date pour la saison finale

Showtime dévoile enfin une date de diffusion pour la saison finale de Shameless.

Fans de Shameless, marquez vos agendas. La saison finale de la série a enfin une date de diffusion sur Showtime. La série arrivera le 6 décembre prochain alors qu’elle était sensée être diffusée en août dernier.

Comme beaucoup de série en 2020, la production de la saison 11 de Shameless a été retardée à cause du coronavirus. La série a pu reprendre le tournage le mois dernier et devrait donc être capable de livrer ses épisodes ultimes début décembre.

Avec 11 saisons, Shameless est la série la plus longue de Showtime et ce fut une décision difficile pour la chaine et les producteurs d’y mettre un terme. Cependant, si ça ne tenait qu’au showrunner John Wells, il continuerait pour toujours : « Je n’ai pas changé d’avis, je l’écrirais pour toujours, » a-t-il confié à EW.

Il ajoute : « J’adore cette série. Mais Showtime a vraiment senti qu’il était temps d’y mettre fin. Et nous respectons cela; ils ont été d’excellents partenaires pour nous accompagner pendant 11 ans à la réalisation de la série. Il a fallu près de sept ans pour que la série se fasse au départ, donc je n’ai jamais pensé que je la ferais aussi longtemps. Mais je n’ai pas changé d’avis, je pourrais le faire pour toujours. Ils étaient juste prêts à y mettre un terme. »

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de cette dernière saison mais on s’attend à voir Ian et Mickey en jeunes mariés, profiter de leurs noces récentes. Et sachant que la série n’hésite jamais à s’emparer de l’actualité et des sujets qui touchent les classes sociales les plus pauvres, la série va sûrement traiter de l’impact de la pandémie dans le South Side de Chicago, ainsi que des récents mouvements d’injustices sociales.

Rendez-vous le 6 décembre pour la saison ultime de Shameless sur Showtime. En attendant, les saisons précédentes sont disponibles sur Amazon Prime Video.

Source : EW / Crédit ©Showtime