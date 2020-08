Stranger Things saison 4 : Les scénaristes trollent les fans sur Twitter

Les scénaristes de Stranger Things s’amusent à troller les fans de la série sur Twitter avec une nouvelle fonctionnalité.

Les scénaristes de Stranger Things se sont amusés à troller les fans avec l’aide d’une nouvelle fonctionnalité sur Twitter. Le tournage de la série Netflix a été interrompu plus tôt cette année à cause de la crise de COVID-19.

Les fans commencent donc à s’impatienter un peu sur les détails de la saison 4, ce qui ne fera malheureusement que s’aggraver avec le temps. À ce stade, on ne sait pas quand les acteurs et l’équipe de Stranger Things pourront se remettre au travail.

Parce qu’ils ont terminé d’écrire la saison, les scénaristes ont du temps sur les bras et ils ont décidé de s’amuser un peu. Ils ont tweeté : « Une réponse et on balance les secrets de la saison 4 »

One reply and we’ll spill all the season 4 secrets. — stranger writers (@strangerwriters) August 13, 2020

Mais voilà, une nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de désactiver les réponses, ce que le compte des scénaristes a fait. Il n’y a donc aucune réponse sur le tweet, donc pas de secret divulguer. Cela a un peu mis les fans en colère d’autant qu’avant ce tweet, ils ont demandé à leurs followers comment ils allaient.

Pour l’instant, nous ne savons pas grand-chose sur la saison 4 Stranger Things, à part le fait que Hopper est bel et bien vivant. Le gang a été séparé, il faudra donc y remédier lorsque tout reviendra à une certaine forme de normalité.

Quant à savoir quand cela sera, personne ne le sait vraiment à ce stade, ce qui signifie que les enfants de Stranger Things pourraient paraître beaucoup plus âgés lorsque la saison 4 sera enfin sur les rails.

En attendant la reprise du tournage, les 3 premières saisons de Stranger Things sont disponibles sur Netflix.

Crédit ©Netflix