DC FanDome : Le programme et les horaires disponibles, faites votre agenda !

Découvrez le programme de l’événement virtuelle DC FanDome qui se tiendra le 22 août prochain.

Demandez le programme ! Les Fans de DC vont pouvoir dès à présent noter les événements à ne pas manquer parmi les plus de 100 heures de contenus diffusés pendant 24H et les inscrire dans leur agenda via un calendrier interactif !

Sur la scène « Hall of Heroes », venez découvrir dès 19h00 le panel « WW84 » suivi de « The Suicide Squad » avec Terry LTAM en hôte et Gael Monfils en tant qu’invité spécial ! Au programme également, « The Snyder Cut of Justice League », « Black Adam » et « The Batman » pour les films, des panels comics. Pour la partie jeux vidéo, tenez-vous prêts pour de belles annonces dont la première aura lieu à 19h30.

Sur la scène WatchVerse des panels de séries TV incontournables tels que « Pennyworth », « Batwoman » et « Doom Patrol ».

Sur DC FanDome WatchVerse-Kandor à partir de 21H00, les fans français de DC vont pouvoir découvrir un programme inédit : « Rendez-Vous avec DC » Plus de 2 heures exclusives d’entretiens avec des experts, des artistes et des fans, animées par Terry LTAM.

« Rendez-vous avec DC » est un programme unique qui illustre ce qui fait de DC un univers de pop culture si riche, et particulièrement apprécié des fans français, animé par un fan et expert de DC, Terry LTAM.

La table ronde, « La France célèbre DC » réunit journalistes et experts, grands fans de DC, qui partageront leurs réflexions et leurs idées sur les multiples propriétés de l’univers DC qu’ils ont expérimentées en tant que fans et professionnels. Des jeux vidéo aux séries et films animés, des films aux comics, en passant par les événements, Maximilien Pierrette, François Hercouet, Yannick Le Fur, Asma El Mardi et Jehanne Bargaoui célébreront DC en France dès 21H00.

Dans « Une conversation avec Stéphane Roux », Terry s’entretiendra avec l’artiste comics de renommée internationale, Stéphane Roux. De ses inspirations à ses méthodes de création, de ses astuces de dessin à ses anecdotes de conventions, Stéphane racontera ce que les fans ont toujours voulu savoir sur son travail !

Par ailleurs les programmes courts « Influence de DC sur les artistes et les fans français » proposeront des interviews de Douglas Attal (réalisateur), Dorothée Pousseo (comédienne), Simon Astier (réalisateur/acteur), Hichem (DJ/Gamer) et Carole Quintaine (Youtubeuse).

Autant d’artistes et de fans de DC qui expliqueront l’impact que cet univers a eu sur leur carrière et comment cela a été, pour eux, une source de créativité permanente.

Le programme sera rediffusé à 12h15 le dimanche 23 août.

Connectez-vous sur https://schedule.DCFanDome.com pour créer votre propre agenda et inscrire dans votre calendrier les rendez-vous à ne pas manquer !

Crédit ©Warner Bros/DC