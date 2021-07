Star Trek : Matt Shakman de WandaVision réalisera le film

Matt Shakman, le réalisateur de la série WandaVision, réalisera le prochain film Star Trek.

Le prochain film Star Trek semble enfin avoir trouvé son réalisateur. Après avoir fait un tour dans le MCU en réalisant la série WandaVision, Matt Shakman s’apprête à entrer dans le monde de Star Trek. Selon Deadline, il sera aux commandes du prochain film de la franchise produite par J.J. Abrams.

Toujours selon Deadline, le film avance enfin et devrait commencer la production au printemps prochain. Ils ont un scénario de Lindsey Beer et Geneva Robertson-Dworet, ce qui marque le premier film Star Trek écrit par des femmes scénaristes. Les tentatives récentes de scénarisation des films Star Trek ont été réalisées par Mark L. Smith de The Revenant (pour Quentin Tarantino) et une autre par Noah Hawley (Legion, Fargo).

Le travail impressionnant de Shakman sur WandaVision, qui a réussi à créer différents univers pour chaque épisode, lui doit d’être un réalisateur très demandé. Ce n’est donc pas étonnant que la Paramount lui confie son prochain film Star Trek.

Evidemment, c’est une énième tentative pour relancer la franchise, espérons que cette fois-ci, ce soit la bonne.

Pour le moment, on ne sait pas qui sera au casting du film, mais on imagine que la bande menée par Chris Pine sera de retour.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount/DR